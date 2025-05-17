Нейтралітет, визнання анексії територій та відмова від репарацій. Bloomberg опублікував деталі вимог Росії на переговорах

На закритій зустрічі в Стамбулі 16 травня представники Росії висунули українській делегації низку жорстких вимог, які, за їхніми словами, є передумовою для припинення вогню та початку мирного процесу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з деталями переговорів.

Вимоги Москви

Закріплення Україною нейтрального статусу в конституції, що передбачає повну відсутність іноземних військ, військових баз чи зброї масового ураження на її території.

Офіційна відмова України від будь-яких вимог щодо репарацій від Росії за завдані війною збитки.

Визнання анексії Криму, а також Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як частини Російської Федерації, незважаючи на те, що російські війська не мають повного контролю над цими регіонами.

Крім того, російська делегація заявила, що президент РФ Володимир Путін погодиться на припинення бойових дій лише після виконання Україною ключової вимоги: виведення українських збройних сил із чотирьох згаданих областей – Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької – та передачі цих територій під повний контроль Росії.

Кремль також наполягає на тому, щоб міжнародна спільнота офіційно визнала ці п’ять регіонів, включаючи Крим, частиною Російської Федерації.

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Контекст

16 травня 2025 року в Стамбулі вперше за понад три роки відбулися прямі переговори між представниками України та Росії. Російська сторона наполягала на виключенні представників США з переговорного процесу та висунула низку умов, які Україна заздалегідь вважала неприйнятними.

Керівник російської делегації Володимир Мединський під час зустрічі заявив, що Росія готова вести війну проти України «безкінечно» і пригрозив розширенням агресії на Сумську та Харківську області. «Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?», – звернувся він до української делегації.

Після завершення переговорів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам у Стамбулі зазначив, що російська сторона висунула низку вимог, які Україна вважає неприйнятними. Водночас він утримався від розкриття деталей цих вимог.