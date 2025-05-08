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Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він взяв ім’я Лев XIV. Що про нього відомо

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Папа Римський Лев XIV /Getty Images

Папа Римський Лев XIV Фото Getty Images

Кардинал Роберт Френсіс Прево зі США став новим Папою Римським, обравши ім’я Лев XIV. Він є першим американським понтифіком і 267-м Папою в історії, повідомила пресслужба Ватикану.

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Деталі 

  • Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, США. Йому 69 років. Значну частину кар’єри він провів як місіонер у Південній Америці, зокрема 10 років у Трухільо, Перу, а з 2014 по 2023 рік служив єпископом Чиклайо. У 2023 році Папа Франциск призначив його кардиналом.
  • До обрання Папою Прево очолював ватиканський департамент, відповідальний за призначення та управління єпископами по всьому світу. 
  • За поглядами його вважають центристом, хоча в соціальних питаннях він проявляє прогресивність, підтримуючи маргіналізовані групи, подібно до Франциска, пише CBS. Водночас Прево виступає проти висвячення жінок у диякони, що вказує на консерватизм у церковній доктрині.
  • В інтерв’ю Vatican News, незабаром після призначення главою Дикастерії у справах єпископів, Роберт Френсіс Прево зазначив, що вважає себе місіонером, покликаним, як і кожен християнин, нести Євангеліє всюди. Ставши Папою Левом XIV, він першими словами проголосив: «Мир вам усім», додавши, що це привітання воскреслого Христа, яке має наповнити серця та сім’ї.
  • Папу обрали з четвертої спроби на конклаві, який розпочався 7 травня о 17:30 за київським часом. У голосуванні взяли участь 133 кардинали, і Папою міг стати будь-хто, хто набрав би більшість голосів. Відповідно до традиції, кардинали перебували в ізоляції в Сікстинській капелі без зв’язку із зовнішнім світом, доки не обрали понтифіка.
  • Перший раунд голосування відбувся ввечері 7 травня, ще два – вранці 8 травня. У жодному з них не визначився переможець, про що сигналізував чорний дим із труби Сікстинської капели. У четвертому раунді, коли Папу нарешті обрали, з’явився білий дим.
  • Президент США Дональд Трамп привітав Роберта Френсіса Прево з обранням, назвавши це великою честю для країни та висловивши бажання зустрітися з Папою Левом XIV.

Контекст

Попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років, наступного дня після Великодня. Хорхе Маріо Бергольйо, відомий як Франциск, очолював Католицьку церкву з 2013 року, ставши наступником Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров’ям.

Франциск увійшов в історію як перший Папа з Нового Світу та перший єзуїт на цій посаді. На початку 2025 року він провів 38 днів у лікарні через двобічну пневмонію. Після виписки в березні Папа рідко з’являвся на публіці. На Великдень він звернувся до вірян із балкона на площі Святого Петра, закликаючи до миру в секторі Газа та Україні. За кілька годин після цього Франциск помер.

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