Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він взяв ім’я Лев XIV. Що про нього відомо

Кардинал Роберт Френсіс Прево зі США став новим Папою Римським, обравши ім’я Лев XIV. Він є першим американським понтифіком і 267-м Папою в історії, повідомила пресслужба Ватикану.

Деталі

Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, США. Йому 69 років. Значну частину кар’єри він провів як місіонер у Південній Америці, зокрема 10 років у Трухільо, Перу, а з 2014 по 2023 рік служив єпископом Чиклайо. У 2023 році Папа Франциск призначив його кардиналом.

До обрання Папою Прево очолював ватиканський департамент, відповідальний за призначення та управління єпископами по всьому світу.

За поглядами його вважають центристом, хоча в соціальних питаннях він проявляє прогресивність, підтримуючи маргіналізовані групи, подібно до Франциска, пише CBS. Водночас Прево виступає проти висвячення жінок у диякони, що вказує на консерватизм у церковній доктрині.

В інтерв’ю Vatican News, незабаром після призначення главою Дикастерії у справах єпископів, Роберт Френсіс Прево зазначив, що вважає себе місіонером, покликаним, як і кожен християнин, нести Євангеліє всюди. Ставши Папою Левом XIV, він першими словами проголосив: «Мир вам усім», додавши, що це привітання воскреслого Христа, яке має наповнити серця та сім’ї.

Папу обрали з четвертої спроби на конклаві, який розпочався 7 травня о 17:30 за київським часом. У голосуванні взяли участь 133 кардинали, і Папою міг стати будь-хто, хто набрав би більшість голосів. Відповідно до традиції, кардинали перебували в ізоляції в Сікстинській капелі без зв’язку із зовнішнім світом, доки не обрали понтифіка.

Перший раунд голосування відбувся ввечері 7 травня, ще два – вранці 8 травня. У жодному з них не визначився переможець, про що сигналізував чорний дим із труби Сікстинської капели. У четвертому раунді, коли Папу нарешті обрали, з’явився білий дим.

Президент США Дональд Трамп привітав Роберта Френсіса Прево з обранням, назвавши це великою честю для країни та висловивши бажання зустрітися з Папою Левом XIV.

Контекст

Попередній Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років, наступного дня після Великодня. Хорхе Маріо Бергольйо, відомий як Франциск, очолював Католицьку церкву з 2013 року, ставши наступником Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров’ям.

Франциск увійшов в історію як перший Папа з Нового Світу та перший єзуїт на цій посаді. На початку 2025 року він провів 38 днів у лікарні через двобічну пневмонію. Після виписки в березні Папа рідко з’являвся на публіці. На Великдень він звернувся до вірян із балкона на площі Святого Петра, закликаючи до миру в секторі Газа та Україні. За кілька годин після цього Франциск помер.