OpenAI купує стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд для розробки ШІ-пристроїв

Компанія OpenAI купує стартап io Джоні Айва і запросить головного дизайнера перших iPhone на посаду креативного керівника для розробки пристроїв, адаптованих для генеративного штучного інтелекту, йдеться у блозі розробника ChatGPT.

Ключові факти

Дизайнерська фірма LoveFrom, заснована Айвом після виходу з Apple, вже два роки співпрацює з OpenAI над пристроями генеративного ШІ.

Під керівництвом Айва компанія OpenAI прагне обʼєднати технологію, що лежить в основі її популярного чат-бота ChatGPT, з досвідом у галузі продуктового дизайну, який зробив такі пристрої, як iPhone, бестселерами.

Компанії не розкривають фінансові подробиці угоди щодо io, яку Айв заснував рік тому. За словами джерела Reuters, вся угода щодо акцій оцінювалася в $6,5 млрд на основі оцінки OpenAI у $300 млрд. За словами джерела, раніше OpenAI володіла 23% акцій компанії.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман і Айв у відео, опублікованому в блозі OpenAI, повідомив, що вони вже мають прототип пристрою, не вдаючись у подробиці, але назвав його «найкрутішим зразком технології, який коли-небудь бачив світ».

«У мене зростає відчуття, що все, чого я навчився за останні 30 років, привело мене до цього місця і до цього моменту, – сказав Айв у спільному інтервʼю. – Це відносини та спосіб спільної роботи, які, як я думаю, дадуть продукти, продукти та продукти».

Прогнозується, що угода буде завершена цього літа, очікуючи на схвалення регулюючих органів.

Поглинання io надасть OpenAI близько 55 інженерів-апаратників, розробників програмного забезпечення та експертів з виробництва — команду, яка створить ціле сімейство пристроїв. За даними Bloomberg, обидва керівники вже вивчали деякі ранні ідеї протягом приблизно двох років.

Контекст

Для дизайнера, що народився в Великій Британії, цей крок знаменує собою гучне повернення в індустрію споживчих технологій, яку він допоміг створити. Працюючи роками разом зі Стівом Джобсом, він створив зовнішній вигляд сучасного смартфона, а також iPod, MacBook, iPad та Apple Watch. Він залишив Apple у 2019 році. Придбання стартапу io забезпечить OpenAI послугами Айва та інших колишніх дизайнерів Apple, які стояли за такими знаковими продуктами, як iPhone.

Декілька компаній, таких як Humane AI та Rabbit, вже намагалися створити індивідуальні ШІ-пристрої. Однак компанія Humane AI зіткнулася з труднощами при створенні свого пристрою AI Pin, який розкритикували за час роботи від батареї, проблеми з нагріванням, обмежену функціональність і високу вартість.

Rabbit продала більше 100 000 пристроїв R1, але оглядачі відзначають, що функціональність залишається обмеженою порівняно зі смартфонами.