Стартап OpenAI , який дедалі більше невдоволеним своїм партнером Microsoft, обговорює можливість подання скарг на порушення антимонопольного законодавства до регулюючих органів, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Напруженість між компаніями ставить під питання майбутнє їхнього партнерства в галузі штучного інтелекту.

Ключові факти

OpenAI хоче послабити контроль Microsoft над своїми продуктами ШІ та обчислювальними ресурсами та отримати схвалення технологічного гіганта на своє перетворення на комерційну компанію.

Схвалення з боку Microsoft є ключем до можливості OpenAI залучити більше коштів та стати публічною компанією.

Втім переговори були настільки складними, що в останні тижні керівники OpenAI обговорювали звинувачення Microsoft в антиконкурентній поведінці під час їхнього партнерства, кажуть джерела, знайомі з цим питанням.

Ці зусилля можуть включати звернення за федеральним регулюючим розглядом умов контракту на предмет потенційних порушень антимонопольного законодавства, а також публічну кампанію, кажуть люди.

Такий крок може поставити під загрозу шестирічні відносини компаній, що широко розглядаються як одне з найуспішніших партнерств в історії технологій.

Протягом багатьох років Microsoft підживлювала зростання OpenAI в обмін на ранній доступ до своєї технології, але з тих пір обидві сторони перетворилися на конкурентів, що ускладнює пошук спільної позиції. «У нас довгострокове, продуктивне партнерство, яке надало всім приголомшливі інструменти ШІ, – сказали представники двох компаній у спільній заяві. – Переговори продовжуються, і ми оптимістично налаштовані, що продовжимо будувати разом ще довгі роки».

OpenAI і Microsoft перебувають у протистоянні щодо умов придбання творцем ChatGPT стартапу Windsurf за $3 млрд, повідомили джерела. OpenAI не хоче, щоб Microsoft мала доступ до інтелектуальної власності Windsurf.

Компанії продовжують сперечатися про те, якою часткою OpenAI володітиме Microsoft, якщо вона перетворюється на корпорацію. В даний час Microsoft просить більшу частку у новій компанії, ніж OpenAI готова надати, кажуть джерела, знайомі із ситуацією.

OpenAI має завершити перетворення до кінця року, інакше вона ризикує втратити $20 млрд доларів.

Контекст

При адміністрації Байдена Федеральна торгова комісія розпочала широке антимонопольне розслідування щодо Microsoft минулого року. Вона також вивчала інвестиції Microsoft в OpenAI, поряд з іншими великими технологічними інвестиціями в ШІ рік тому.

Microsoft вперше інвестувала $1 млрд в OpenAI у 2019 році. Згідно з поточним контрактом, технологічний гігант має виняткове право продавати програмні інструменти OpenAI через свою хмару Azure та має переважний доступ до технологій стартапу. Microsoft також має бути єдиним постачальником обчислень для OpenAI, хоча минулого року вона дозволила стартапу створити власний проєкт центру обробки даних Stargate.

Тепер ці дві компанії конкурують у галузі продуктів, починаючи від споживчих чат-ботів і закінчуючи інструментами штучного інтелекту для бізнесу. Торік генеральний директор Microsoft Сатья Наделла найняв конкурента генерального директора OpenAI Сема Альтмана, який розпочав секретну роботу зі створення моделей для Microsoft.