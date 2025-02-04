OpenAI розширює присутність в Азії. Творець ChatGPT оголосив про партнерство з південнокорейською Kakao

Розробник ChatGPT компанія OpenAI оголосила про співпрацю з південнокорейською компанією Kakao, яка є оператором популярного в країні месенджера KakaoTalk. Це вже другий великий альянс OpenAI в Азії за тиждень, пише Reuters .

Деталі

Kakao має 97% частки місцевого ринку та працює у сферах e-commerce, фінансових послуг і геймінгу. Kakao планує використовувати технології OpenAI, зокрема ChatGPT, для розвитку своїх продуктів. Компанія розглядає ШІ як ключовий драйвер зростання, хоча поки відстає у цій сфері від місцевого конкурента Naver.

Під час свого азійського турне гендиректор OpenAI Сем Альтман зустрівся в Сеулі з керівниками Samsung, SoftBank та Arm Holdings. Голова SoftBank Масаесі Сон повідомив, що під час зустрічі обговорювався проєкт Stargate – спільна ініціатива OpenAI та Oracle з розширення ШІ-потужностей у США.

CEO OpenAI зустрівся з головою SK Group Че Тхе Воном. SK Hynix, дочірня компанія SK Group, разом із Samsung виробляє високопродуктивні ШІ-чипи. SK Hynix підтвердила, що обговорювала з Альтманом співпрацю у сфері ШІ-чіпів та екосистеми штучного інтелекту.

Альтман заявив, що OpenAI планує інвестувати в національний ШІ-комп’ютинг-центр Південної Кореї. Уряд країни планує вкласти в цей проєкт до 2 трлн вон ($1,4 млрд) за рахунок державних і приватних інвестицій. Водночас SoftBank не розкрив, чи приєднається SK Hynix до проєкту Stargate, зазначивши, що рішення ще не ухвалене.

Контекст

OpenAI активно розширює свою присутність в Азії, укладаючи партнерства з ключовими компаніями регіону. Південна Корея, як провідний виробник напівпровідників і центр технологічних інновацій, є стратегічно важливим ринком для розвитку ШІ.

У січні OpenAI, SoftBank, Oracle і державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX оголосили про створення спільного підприємства під назвою Stargate. У планах – інвестиції на суму $500 млрд у будівництво дата-центрів у США.

3 лютого стало відомо, що OpenAI створить спільне підприємство з SoftBank, яке буде спеціалізуватися на наданні ШІ-послуг бізнесам Японії.