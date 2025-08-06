Державний Ощадбанк знову намагається знайти нового власника для готельно-офісного комплексу на Столичному шосе у Києві. Об’єкт виставлено на торги 19 серпня 2025 року, йдеться в пресрелізі. Умови – фінансовий лізинг з можливістю стати власником через 10 років.
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Ключові факти
- На умовах фінансового лізингу на аукціон виставлено адміністративно-готельний центр з готелем Ramada Encore та бізнес-центром «Європа», йдеться в пресрелізі Ощадбанку. Об’єкт розташовано на Столичному шосе, 103 у Києві.
- Загальна площа центру – понад 39 500 кв. м. Лот також включає дворівневу автостоянку площею 17 500 кв. м.
- За умовами аукціону, переможець отримає право укласти з Ощадбанком договір фінансового лізингу на 120 місяців, тобто 10 років. Після повного розрахунку за договором фінансового лізингу переможець отримає право власності на нерухомість.
- Переможцем аукціону стане той, хто запропонує найвищий перший лізинговий платіж. Стартова ціна – 10 млн грн (без урахування ПДВ). Другий і наступні лізингові платежів сплачуватимуться щомісячно.
- З 24-го місяця (тобто з другого року) від дати укладення договору фінансового лізингу переможець має щомісячно відшкодовувати частину вартості об’єкта, яка становить 797,7 млн грн.
- На суму фактичного залишку заборгованості з відшкодування вартості нерухомості нараховуються 8,59% річних – винагорода лізингодавцю, яку платить переможець торгів.
Контекст
Ощадбанк отримав нерухомість на Столичному шосе у 2017 році. Тоді в межах фінансової реструктуризації компанії «Нітеко» Антимонопольний комітет України дозволив банку взяти під контроль активи двох компаній – «Нітеко» і «Будівельні технології». Їх контролював російський бізнесмен з литовським громадянством Дмитро Буряк, писало NV.
Вперше Ощадбанк виставив активи на продаж у 2017 році. Тоді він намагався продати право вимоги за кредитними договорами, де заставами були ТРЦ «Атмосфера» і готель Ramada Encore Kyiv, за 1,9 млрд грн. Аукціон не відбувся.
Чотири рази нерухомість виставляли на торги на майданчику OpenMarket ДП «Сетам» у 2024-му. Рік тому умови були інші.
Стартова ціна у березні 2024-го, коли виставляли на продаж лот, який складався з нерухомості (готель, офісний центр, ТРЦ, земельні ділянки) та права вимоги за кредитом, була 1,7 млрд грн. Торги не відбулися через несплату учасниками гарантійного внеску.
Торги у грудні 2024-го вже на право фінансового лізингу готелю, офісного центру, ТРЦ та інших обʼєктів, вартість яких оцінювали в 1 млрд грн, не відбулися через відсутність учасників.
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