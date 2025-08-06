Державний Ощадбанк знову намагається знайти нового власника для готельно-офісного комплексу на Столичному шосе у Києві. Об’єкт виставлено на торги 19 серпня 2025 року, йдеться в пресрелізі. Умови – фінансовий лізинг з можливістю стати власником через 10 років.

Ключові факти

На умовах фінансового лізингу на аукціон виставлено адміністративно-готельний центр з готелем Ramada Encore та бізнес-центром «Європа», йдеться в пресрелізі Ощадбанку. Об’єкт розташовано на Столичному шосе, 103 у Києві.

Загальна площа центру – понад 39 500 кв. м. Лот також включає дворівневу автостоянку площею 17 500 кв. м.

За умовами аукціону, переможець отримає право укласти з Ощадбанком договір фінансового лізингу на 120 місяців, тобто 10 років. Після повного розрахунку за договором фінансового лізингу переможець отримає право власності на нерухомість.

Переможцем аукціону стане той, хто запропонує найвищий перший лізинговий платіж. Стартова ціна – 10 млн грн (без урахування ПДВ). Другий і наступні лізингові платежів сплачуватимуться щомісячно.

З 24-го місяця (тобто з другого року) від дати укладення договору фінансового лізингу переможець має щомісячно відшкодовувати частину вартості об’єкта, яка становить 797,7 млн грн.

На суму фактичного залишку заборгованості з відшкодування вартості нерухомості нараховуються 8,59% річних – винагорода лізингодавцю, яку платить переможець торгів.

Контекст

Ощадбанк отримав нерухомість на Столичному шосе у 2017 році. Тоді в межах фінансової реструктуризації компанії «Нітеко» Антимонопольний комітет України дозволив банку взяти під контроль активи двох компаній – «Нітеко» і «Будівельні технології». Їх контролював російський бізнесмен з литовським громадянством Дмитро Буряк, писало NV.

Вперше Ощадбанк виставив активи на продаж у 2017 році. Тоді він намагався продати право вимоги за кредитними договорами, де заставами були ТРЦ «Атмосфера» і готель Ramada Encore Kyiv, за 1,9 млрд грн. Аукціон не відбувся.

Чотири рази нерухомість виставляли на торги на майданчику OpenMarket ДП «Сетам» у 2024-му. Рік тому умови були інші.

Стартова ціна у березні 2024-го, коли виставляли на продаж лот, який складався з нерухомості (готель, офісний центр, ТРЦ, земельні ділянки) та права вимоги за кредитом, була 1,7 млрд грн. Торги не відбулися через несплату учасниками гарантійного внеску.

Торги у грудні 2024-го вже на право фінансового лізингу готелю, офісного центру, ТРЦ та інших обʼєктів, вартість яких оцінювали в 1 млрд грн, не відбулися через відсутність учасників.