Київський комплекс Sky Towers знову не змогли продати

Київський недобуд Sky Towers на проспекті Берестейському знову не змогли продати, торги не відбулися, йдеться в оголошенні на електронному майданчику OpenMarket. Раніше ціна активу була знижена на 15%, до близько 937,4 млн грн.

Ключові факти

Торги з продажу недобудованого багатофункціонального комплексу Sky Towers на платформі OpenMarket (ДП «Сетам») мали відбутися 28 жовтня, але аукціон знову не відбувся.

Попередні, треті за рахунком, торги 27 вересня теж не відбулися. Тоді стартова ціна лота становила 1,1 млрд грн.

На четвертий аукціон були заявлені п’ять учасників, але їхні заявки були відхилені, оскільки вони не сплатили гарантійний внесок у 46,9 млн грн (5% від вартості лота).

Контекст

Будівля Sky Towers складається з двох веж (вежа А – 47 поверхів, вежа Б – 34 поверхи), поєднаних стилобатом, та окремої двоповерхової будівлі зі східного боку комплексу.

Площа земельної ділянки на перетині просп. Берестейського та вул. Борщагівської в Шевченківському районі м. Києва – 0,74 га.

Будівельна готовність обʼєкта – 40%. Загальна площа будівництва – 219 000 кв. м, з яких, зокрема, під офісні приміщення відведено 125 000 кв. м, під торговельні та конференц-зали – 10 152 кв. м. Ще майже 47 450 кв. м – під восьмирівневий підземний паркінг на 900 машиномісць.

Чи має Sky Towers шанси на добудову– у матеріалі Forbes Ukraine.