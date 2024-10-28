Київський комплекс Sky Towers знову не змогли продати

Київський недобуд Sky Towers на проспекті Берестейському знову не змогли продати, торги не відбулися, йдеться в оголошенні на електронному майданчику OpenMarket. Раніше ціна активу була знижена на 15%, до близько 937,4 млн грн.
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Ключові факти
- Торги з продажу недобудованого багатофункціонального комплексу Sky Towers на платформі OpenMarket (ДП «Сетам») мали відбутися 28 жовтня, але аукціон знову не відбувся.
- Попередні, треті за рахунком, торги 27 вересня теж не відбулися. Тоді стартова ціна лота становила 1,1 млрд грн.
- На четвертий аукціон були заявлені п’ять учасників, але їхні заявки були відхилені, оскільки вони не сплатили гарантійний внесок у 46,9 млн грн (5% від вартості лота).
Контекст
Будівля Sky Towers складається з двох веж (вежа А – 47 поверхів, вежа Б – 34 поверхи), поєднаних стилобатом, та окремої двоповерхової будівлі зі східного боку комплексу.
Площа земельної ділянки на перетині просп. Берестейського та вул. Борщагівської в Шевченківському районі м. Києва – 0,74 га.
Будівельна готовність обʼєкта – 40%. Загальна площа будівництва – 219 000 кв. м, з яких, зокрема, під офісні приміщення відведено 125 000 кв. м, під торговельні та конференц-зали – 10 152 кв. м. Ще майже 47 450 кв. м – під восьмирівневий підземний паркінг на 900 машиномісць.
Чи має Sky Towers шанси на добудову– у матеріалі Forbes Ukraine.
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