Президент США Дональд Трамп оголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав згоду на відновлення поставок рідкісноземельних мінералів до Сполучених Штатів. Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One.

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Під час розмови один із журналістів поцікавився, чи дійсно Сі Цзіньпін погодився відновити експорт рідкісноземельних мінералів до США.

Трамп підтвердив, що голова КНР дав згоду на відновлення поставок, які були зупинені у квітні. «Так, він погодився. Ми значно просунулися в переговорах щодо угоди з Китаєм», – зазначив президент США.

Контекст

У квітні Китай запровадив суворі обмеження на експорт рідкісноземельних металів, які є критично важливими для технологічної, автомобільної та оборонної промисловості США. З 3 квітня було припинено експорт семи важких рідкісноземельних металів і магнітів, зокрема диспрозію, тербію та ітрію, що становить значну загрозу для американських виробників, які залежать від китайських поставок. Хоча обмеження формально стосуються всіх країн, найбільший вплив вони мають на США, які імпортують близько 75% рідкісноземельних елементів саме з Китаю.

Ці заходи стали відповіддю на рішення адміністрації Трампа підвищити тарифи на китайські товари до 54%. Китай, який контролює близько 90% світового виробництва та переробки рідкісноземельних елементів, використав своє домінування як важіль у торговельному протистоянні.

5 червня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, яка тривала 90 хвилин. Основною темою обговорення були торговельні питання, включаючи обмеження на експорт рідкісноземельних металів.