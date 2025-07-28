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Пентагон законтрактував для України десятки тисяч систем на базі ШІ для ударних дронів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Американсько-німецька компанія Auterion до кінця року поставить Україні 33 000 ударних систем із штучним інтелектом для безпілотників у рамках нового контракту з Міністерством оборони США. Про це пише Financial Times із посиланням на головного виконавчого директора компанії Лоренца Маєра.

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Деталі 

  • Україна вже використовує програмне забезпечення Auterion у своїх дронах, але нова угода є значно масштабнішою – «удесятеро більшою за попередні». 
  • Системи Auterion включають компактні комп’ютери Skynode, які працюють на фірмовому програмному забезпеченні та оснащені камерою і радіомодулем. Вони здатні перетворювати дрони з ручним керуванням на автономні «збройові системи на базі ШІ», стійкі до глушіння. Такі системи можуть відстежувати рухомі цілі на відстані до одного кілометра.
  • Контракт із Пентагоном на постачання цих систем оцінюється приблизно в $50 млн.
  • «Україна має потужну індустрію безпілотників. Ми прагнемо доповнити її технологіями для програмно-керованої війни, яких їм поки бракує», – заявив Лоренц Маєр.

Контекст 

У грудні минулого року стало відомо, що Rheinmetall та Auterion розробляють універсальне програмне забезпечення для автономного управління дронами, яке забезпечить сумісність безпілотників різних виробників на одній платформі. Rheinmetall інтегрує свої БпЛА з ПЗ Auterion для створення загальновійськової системи.

«Автономні системи мають ефективно взаємодіяти», – зазначив Лоренц Маєр, гендиректор Auterion, чиє ПЗ уже застосовується в Україні. Війна Росії проти України прискорила розвиток «програмно визначеної» війни, що поєднує точність і масштаб. Для цього потрібен єдиний операційний стандарт.

В Україні використовується понад 200 типів дронів, що ускладнює підготовку та сумісність, пояснив Тімо Хаас із Rheinmetall. Очікується, що спільна операційна система спростить розгортання безпілотників і знизить витрати.

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