Американсько-німецька компанія Auterion до кінця року поставить Україні 33 000 ударних систем із штучним інтелектом для безпілотників у рамках нового контракту з Міністерством оборони США. Про це пише Financial Times із посиланням на головного виконавчого директора компанії Лоренца Маєра.

Деталі

Україна вже використовує програмне забезпечення Auterion у своїх дронах, але нова угода є значно масштабнішою – «удесятеро більшою за попередні».

Системи Auterion включають компактні комп’ютери Skynode, які працюють на фірмовому програмному забезпеченні та оснащені камерою і радіомодулем. Вони здатні перетворювати дрони з ручним керуванням на автономні «збройові системи на базі ШІ», стійкі до глушіння. Такі системи можуть відстежувати рухомі цілі на відстані до одного кілометра.

Контракт із Пентагоном на постачання цих систем оцінюється приблизно в $50 млн.

«Україна має потужну індустрію безпілотників. Ми прагнемо доповнити її технологіями для програмно-керованої війни, яких їм поки бракує», – заявив Лоренц Маєр.

Контекст

У грудні минулого року стало відомо, що Rheinmetall та Auterion розробляють універсальне програмне забезпечення для автономного управління дронами, яке забезпечить сумісність безпілотників різних виробників на одній платформі. Rheinmetall інтегрує свої БпЛА з ПЗ Auterion для створення загальновійськової системи.

«Автономні системи мають ефективно взаємодіяти», – зазначив Лоренц Маєр, гендиректор Auterion, чиє ПЗ уже застосовується в Україні. Війна Росії проти України прискорила розвиток «програмно визначеної» війни, що поєднує точність і масштаб. Для цього потрібен єдиний операційний стандарт.

В Україні використовується понад 200 типів дронів, що ускладнює підготовку та сумісність, пояснив Тімо Хаас із Rheinmetall. Очікується, що спільна операційна система спростить розгортання безпілотників і знизить витрати.