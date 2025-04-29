Спецпредставник Трампа назвав абсурдом «триденне перемирʼя» Путіна

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог назвав абсурдом пропозицію Володимира Путіна про «триденне перемир’я», наголосивши, що США прагнуть довгострокового припинення вогню. Про це він заявив в ефірі Fox News 29 квітня.

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Коментуючи прогрес у «мирних переговорах», Келлог зазначив, що США перебувають у «досить вигідному становищі» щодо підтримки України. Він назвав ідею триденного перемир’я 8-10 травня «абсурдною».

Представник Трампа наголосив, що той виступає за повне припинення вогню – на морі, в повітрі, на суші та щодо інфраструктури – щонайменше на 30 днів із можливістю продовження.

«Україна готова до співпраці, тепер усе залежить від Росії та Путіна. Одна сторона вже погодилась, і я вважаю, що ми близькі до діалогу з іншою», – додав Келлог.

Контекст

28 квітня Володимир Путін оголосив про нове «перемир’я» у війні Росії проти України, приурочене до святкування Дня перемоги в Росії. Воно має розпочатися опівночі 8 травня і триватиме до опівночі 11 травня. Це вже друга подібна ініціатива після «великоднього перемир’я», яке передбачало призупинення бойових дій до 00:00 21 квітня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь закликав до негайного припинення вогню: «Якщо Росія щиро прагне миру, вона має зупинити вогонь уже зараз. Чому чекати 8 травня? Якщо припинення вогню можливе будь-коли протягом 30 днів, це реально, а не просто для параду», – зазначив він. Сибіга наголосив, що Україна підтримує тривале, всеосяжне та стійке припинення бойових дій, додавши: «Це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів».

Представник Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи заяву Кремля, повідомила, що президент США Дональд Трамп наполягає на постійному припиненні вогню в Україні. За її словами, Трамп «дедалі більше розчарований» як Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським, і закликає обидві сторони розпочати переговори для припинення війни.