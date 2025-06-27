Адміністрація Дональда Трампа готує пакет указів для нарощення енергопотужностей, щоб підтримати бум штучного інтелекту в США. У фокусі – спрощення доступу до електромереж, надання федеральних земель для дата-центрів та пришвидшення дозволів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Білий дім планує видати низку указів, які мають полегшити підключення нових енергетичних проєктів до мережі, відкриють доступ до федеральної землі під будівництво дата-центрів та спростять процедуру екологічного дозволу на будівництво (замість оформлення в кожному штаті окремо).

Адміністрація Трампа планує оприлюднити план дій щодо ШІ та провести публічні заходи, щоб наголосити на пріоритетності теми.

Контекст

Штучний інтелект провокує найбільше зростання споживання електроенергії в США за десятиліття. За оцінками Grid Strategies, з 2024 по 2029 роки попит на електрику в США зростатиме в п’ять разів швидше, ніж прогнозувалося у 2022 році.

Згідно зі звітом Deloitte, споживання енергії дата-центрами ШІ може зрости у 30 разів до 2035 року.

Проте нові генеруючі потужності стикаються з бар’єрами: підключення до електромереж вимагає роками проходити екологічні оцінки, а мережі вже перевантажені. Окреме питання – складність розміщення дата-центрів, які потребують великих площ, доступу до енергії, води та сприятливого зонування.

Адміністрація Трампа планує вивести вже підготовлені енергопроєкти на вищі місця у черзі на підключення до мережі. Розглядається надання землі, підконтрольної Міноборони або внутрішніх справ, для швидкого будівництва інфраструктури.

З першого дня свого президентства Трамп оголосив «енергетичну надзвичайну ситуацію» і скасував екологічні обмеження на видобуток газу, нафти, вугілля й будівництво нових енергоблоків на тлі курсу США на перемогу в технологічній гонці з Китаєм.

На початку року Трамп зібрав топменеджерів OpenAI, Oracle та SoftBank у Білому домі для презентації проєкту Stargate – ініціативи зі створення дата-центрів і 100 000 нових робочих місць у США.