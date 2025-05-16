Ціни на нафту зростають другий тиждень поспіль завдяки митному перемир’ю між США та Китаєм

Ціни на нафту наближалися до другого тижневого зростання поспіль завдяки послабленню торговельної напруги між США та Китаєм, але можливе повернення іранської нафти на ринок стримувало подальше підвищення цін. Про це пише Reuters 16 травня.

Деталі

Ф’ючерси на Brent знизилися на 1 цент до $64,52 за барель, тоді як WTI зросли на 2 центи до $61,64.

Попередня сесія завершилася падінням обох контрактів більш ніж на 2% через розпродажі, спричинені ймовірністю нової ядерної угоди з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном близька, і Тегеран «начебто» погодився на її умови. Однак джерело, обізнане з переговорами, зазначило, що деякі питання залишаються невирішеними.

Аналітики ING вважають, що зняття санкцій у рамках ядерної угоди зменшить ризики перебоїв у постачанні та дозволить Ірану наростити видобуток на 400 000 барелів на добу, а також залучити нових покупців.

Незважаючи на потенційний тиск від збільшення пропозиції, Brent і WTI цього тижня зросли на 1% після різкого стрибка на початку тижня. Ринки підтримала новина про 90-денну паузу в торговельній війні між США та Китаєм, найбільшими споживачами нафти, під час якої сторони домовилися знизити взаємні мита.

Аналітики BMI (Fitch Solutions) прогнозують середню ціну Brent на рівні $68 у 2025 році та $71 у 2026 році, що нижче $80 у 2024 році, через невизначеність у торговельній політиці.

«Хоча 90-денна пауза створює можливості для зниження торговельних бар’єрів, довгострокова невизначеність стримує потенціал зростання цін», – зазначили вони.

Ринок також турбує очікуваний надлишок нафти.

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Контекст

Дві найбільші економіки світу домовилися про тимчасове митне перемир’я. США знизили загальні мита на більшість китайських товарів із 145% до 30% на 90 днів, тоді як Китай скоротив свої 125-відсоткові мита на американські товари до 10% і скасував інші обмежувальні заходи, запроваджені проти США з 2 квітня.

Китай також зняв заборону на постачання літаків Boeing Co. авіакомпаніям після прогресу в торговельних переговорах зі США, що призвело до тимчасового зниження мит з обох сторін. Однак відновлення поставок літаків може бути короткостроковим, якщо торговельний конфлікт не буде врегульовано протягом 90-денної паузи.