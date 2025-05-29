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Telegram залучив $1,7 млрд інвестицій через випуск облігацій

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Telegram залучив $1,7 млрд, через розміщення облігацій під 9% річних і терміном погашення у червні 2030 року. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров 29 травня.

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Деталі 

  • За його словами, понад $950 млн попередніх облігацій (з терміном погашення в березні 2026 року) були обміняні на новий випуск.
  • Завдяки цьому новому фінансуванню у компанії тепер більш ніж достатньо ресурсів для погашення решти облігацій з терміном погашення у 2026 році, заявив Дуров. 
  • Як і попередній випуск, нові облігації надають можливість конвертації в акції Telegram зі знижкою у разі майбутнього IPO. За даними Bloomberg, ця знижка може становити 20%.

Контекст 

У 2024 році Telegram заробив близько $540 млн прибутку при доході $1,4 млрд, що значно краще за збиток $173 млн при доході $342 млн у 2023 році. На 2025 рік компанія прогнозує прибуток понад $700 млн за доходу $2 млрд.

Головний інвестиційний директор Telegram Джон Хайман раніше заявляв, що компанія виконала всі фінансові цілі та розглядає можливість проведення IPO за сприятливих умов на ринку, повідомляла Financial Times. Однак розслідування у Франції проти засновника Telegram Павла Дурова через звинувачення у недостатній боротьбі зі злочинним контентом може завадити цим планам. У Telegram сподіваються вирішити це питання протягом 2025 року.

Наразі месенджер налічує понад 1 млрд активних користувачів щомісяця та керується командою з приблизно 60 співробітників, тоді як модерацію контенту здебільшого передають на аутсорсинг.

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