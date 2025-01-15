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Топменеджер німецького енергогіганта UNIPER Марко Аймассо став операційним директором D.Trading

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

D.Trading, дочірня компанія найбільшої в Україні приватної енергокомпанії ДТЕК, призначила операційним директором Марка Аймассо (Marco Aimasso), йдеться у її повідомленні в LinkedIn.

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Деталі

  • Аймассо почав працювати у D.Trading в грудні, компанія оприлюднила цю інформацію 15 січня.
  • До переходу в D.Trading Аймассо дев’ять років працював в енергетичній компанії UNIPER, зокрема заступником директора з керування ризиками. Раніше – 10 років в енергетичній компанії E.ON на керівних позиціях, також пов’язаних з управліннями ризиками.
  • «Марко готовий вивести нашу місію на новий рівень», – йдеться у повідомленні D.Trading.

Контекст

У жовтні D.Trading очолив Дмитро Сахарук, який до того обіймав посаду виконавчого директора ДТЕК. Серед задач, які перед ним поставили – посилити компанію на зовнішніх енергоринках та пришвидшити євроінтеграцію енергосектору.

У грудні D.trading вперше законтрактувала і доставила в Україну корабель із американським зрідженим природним газом (LNG).

Виторг D.Trading в 2023 році зріс на 15%, порівняно з 2022-м, і склав 165,6 млрд грн за прибутку 8,5 млрд грн, згідно з даними YouControl.

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