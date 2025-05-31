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У НАТО не обговорюється вимога Росії про нерозширення на схід – «Радіо Свобода»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У НАТО наразі не розглядають вимогу Росії щодо надання письмових гарантій про нерозширення Альянсу на схід. Про це 31 травня пише «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела.

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Деталі 

  • За інформацією видання, це питання не порушувалося ні на недавніх, ні на попередніх зустрічах у рамках НАТО. Один із джерел зазначив, що вимога Росії залишається лише «академічною дискусією». 
  • Інший співрозмовник наголосив, що письмове зобов’язання про нерозширення НАТО «не є чимось, що Росія може легко отримати», оскільки право країн вільно обирати союзників закріплено в міжнародних договорах.

Контекст 

Членство України в НАТО залишається ключовим елементом її стратегії безпеки на тлі російської агресії, але викликає міжнародні суперечки. Президент Володимир Зеленський наголошує, що вступ до Альянсу – найнадійніший захист для України. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначають, що перебування України в «сірій зоні» між Росією та НАТО загрожує нестабільністю.

Якщо членство в НАТО виявиться недосяжним, Зеленський допускає потребу в інших гарантіях безпеки, включно з можливим відновленням ядерного статусу.

Росія вимагає письмових гарантій, що Україна, Грузія та Молдова не вступлять до НАТО, а також зняття санкцій, розмороження активів і визнання прав російськомовних. Глава МЗС РФ Сергій Лавров наполягає на нейтральному, позаблоковому статусі України, офіційному статусі російської мови та поступках щодо територій.

Спецпредставник США Стівен Віткофф вважає, що членство України в НАТО ускладнює мирні переговори, але пропонує альтернативні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. За даними NBC, США розглядають автоматичне членство України в НАТО у разі порушення Росією мирної угоди.

Генсек НАТО Марк Рютте підкреслює, що мирна угода має включати довгострокові гарантії безпеки для України, але не пов’язує її з членством в Альянсі.

29 травня спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що вимоги Росії щодо нерозширення НАТО є обґрунтованими для мирного врегулювання. За його словами, Трамп готовий пообіцяти Путіну зупинку розширення НАТО на схід, якщо це допоможе припинити війну. Келлог зазначив, що це питання стосується не лише України, а й Грузії та Молдови, і щонайменше чотири країни НАТО виступають проти вступу України наразі.

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