У Росії знищено склад із компонентами для «шахедів» на $16 млн

У російській особливій економічній зоні «Алабуга», розташованій у Татарстані, знищено склад із компонентами для дронів-камікадзе Shahed, загальна вартість яких становила $16 млн. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 23 грудня.

Деталі

На складі зберігалося 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційне обладнання та тепловізійні камери, що призначалися для виробництва 400 безпілотників Shahed-136.

Усі ці компоненти повністю знищені внаслідок пожежі, заявили розвідники.

Контекст

Українські безпілотники атакували Казань 21 грудня, повідомило російське видання Meduza. Зазначається, що атака здійснювалася восьми дронами, шість із яких врізалися в житлові будинки. Натомість міноборони РФ стверджувало, що дронів було шість, і три з них були збиті.

Мерія Казані підтвердила, що безпілотники вразили житлові будинки у трьох районах міста – Радянському, Кіровському та Приволзькому, внаслідок чого виникли пожежі. Офіційної інформації про постраждалих не надходило, однак місцеві телеграм-канали повідомляли про трьох поранених.

Російський завод в особливій економічній зоні «Алабуга» планував – виробляти 6000 ударних безпілотників типу Shahed щороку. Станом на кінець квітня 2024 року підприємство перевищило графік виробництва, поставивши вже 4500 дронів. Про це у травні повідомило видання The Wall Street Journal.