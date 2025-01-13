Україна залучатиме іноземні компанії до модернізації озброєння. Що змінює рішення уряду

Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України, повідомляє Міноборони 13 січня. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Очікується, що модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій.

Ключові факти

Документ вносить зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції.

Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

Відтепер іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг.

«Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів», – повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

У постанові прописано порядок передачі техніки для модернізації, вимоги до підтримання її справності і питання навчання персоналу та контролю якості.

Ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

Документ регульовує розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.

Нововведення має забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки, а це сприятиме посиленню обороноздатності України в умовах протидії російській агресії.

Контекст

5 листопада уряд дав старт програмі пільгового кредитування для підприємств військово-промислового комплексу, яку анонсував ще в березні 2024 року.

Українські виробники озброєння давно очікували на її прийняття. Через закритий експорт, нестабільні замовлення та брак фінансування компанії частіше вдаються до релокації за кордон. «На третьому році війни ВПК – єдина галузь української економіки, що не має доступу до дешевих грошей», – розповідав у вересні Владислав Бельбас, гендиректор «Української бронетехніки», найбільшого приватного виробника озброєння в Україні.

У державному бюджеті на 2025 рік уряд передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння і військової техніки. Зокрема, передбачено 54,55 млрд грн на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Ще передбачено виділення 500 млн грн на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць. Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні, повідомляв президент Володимир Зеленський.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йшлося в опитуванні Технологічних сил України.