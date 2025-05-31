США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона розпочала переговори 2 червня, навіть якщо Росія не надасть попередньо меморандум із умовами для досягнення миру, як того вимагає Київ. Про це пише The Washington Post .

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Видання зазначає, що через дії Росії Україна опинилася в «невигідному становищі». Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював роздратування через затримки в переговорах, а американські посадовці погрожували вийти з них. Такий сценарій, імовірно, буде вигідним для Росії.

Через залежність від військової та розвідувальної підтримки США Україна має обмежені можливості для маневру, пише WP. Водночас Київ не готовий вести переговори виключно на умовах, раніше запропонованих Росією, які вважає неприйнятними.

Зокрема, під час першого раунду перемовин у Стамбулі 16 травня Росія вимагала виведення українських військ із чотирьох «анексованих» регіонів, які не повністю контролює: Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Контекст

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та Росією, які тривали одну годину. За даними ЗМІ, Росія вимагала виведення українських військ із певних територій як умову припинення вогню, погрожуючи окупацією Харківської та Сумської областей.

19 травня президент США Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Путін висловив готовність розробити меморандум про припинення вогню, тоді як Трамп наполягав на негайному початку мирних переговорів.

27 травня спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог повідомив, що Україна надала США перелік умов для досягнення миру, і Вашингтон очікує аналогічного меморандуму від Росії. Він наголосив на необхідності посилення тиску на Москву, щоб спонукати її до конструктивних переговорів. Меморандум України передбачає повне припинення вогню на суходолі, морі та в повітрі з міжнародним моніторингом, що Київ вважає ключовою передумовою для подальших мирних переговорів, пише NYT.

29 травня президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в затягуванні війни та невиконанні обіцянок, зокрема щодо підготовки меморандуму, який Москва обіцяла надати, але не зробила цього вже понад тиждень. «Слова з Москвою не працюють», – заявив він, наголосивши, що Росія уникає чітких зобов’язань. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга додав, що без попереднього меморандуму від Росії, який би чітко окреслював її позицію щодо перемир’я, Україна не бачить перспектив у наступному раунді переговорів. За його словами, цей документ необхідний для предметного обговорення позицій, інакше зустріч ризикує бути неефективною.