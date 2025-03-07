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Україна експортуватиме яблука до Канади

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Канадське агентство харчової інспекції (CFIA) схвалило програму імпорту свіжих яблук з України. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби України 7 березня.

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Деталі 

  • Канада оновила імпортні вимоги для України в автоматизованій довідковій системі AIRS та затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica).
  • Відповідно до домовленостей, постачати яблука до Канади можуть виробники, які вирощують продукцію, мають власні пакувальні та експортні компанії і внесені до офіційного Переліку експортерів, виробників та пакувальників.
  • Контроль за садами здійснюється під наглядом Держпродспоживслужби для моніторингу поширення шкідників та розробки заходів боротьби з ними. Виробники зобов’язані забезпечувати низький рівень або повну відсутність шкідників, які підлягають регулюванню в Канаді. 
  • Для цього підприємства повинні використовувати сортувальне обладнання, що видаляє кліщів, комах, інші шкідливі організми та забруднення.

Контекст 

За 2024 рік Україна експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,44 млрд (15%) більше, ніж у 2023-му. Загальний обсяг експорту склав 131,2 млн тонн, що на 30,8 млн тонн (30,8%) більше, ніж роком раніше.

Ключовим фактором зростання стала нормалізація роботи морських портів, зазначила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році морським шляхом було відправлено 54,8 млн тонн продукції, тоді як у 2024 році цей показник зріс до 87,2 млн тонн.

Структура перевезень також зазнала змін. Хоча обсяг експорту автотранспортом у ваговому вимірі зменшився, загальна вартість товарів, перевезених автомобілями, зросла до $14,5 млрд.

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