Український ОПК забезпечує армію мінами на 50% – Сметанін

За підсумками 2024 року українські виробники забезпечили близько половини потреб ЗСУ в мінах , повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу 13 січня.

Ключові факти

«У 2024 році – це близько половини [від потреб]», – зазначив Сметанін, відповідаючи на запитання журналістів щодо співвідношення мін вітчизняного та імпортного виробництва, які потрапляють на фронт.

«На 2025 рік ми плануємо закрити якщо не всю потребу, то максимально близько до цього», – додав Сметанін.

За його словами, міни українського виробництва суттєво дешевші, ніж ті, які постачаються за імпортом. «Плюс ми залишаємо всі податки всередині України», – пояснив він.

При цьому українські виробники мають «у десятки разів нижчу кількість протермінованих контрактів», ніж іноземні, зазначив Сметанін. За його словами, лише до 7% українських виробників мають проблеми з терміном виконання контрактів.

Контекст

Після серії скарг і публікацій у ЗМІ Міноборони організувало нараду, відкликало партію зі 100 000 мін та ініціювало перевірку заводу-виробника. Виробництво нових мін і їх відправка військовим займуть ще два–три місяці.

26 листопада стало відомо, що військовослужбовці скаржилися на міни, які розпадаються в руках, промахуються, не вилітають з міномета або не вибухають. Журналіст Юрій Ніколов повідомив, що була відкликана партія зі 100 000 мін, а нові снаряди будуть готові лише через два–три місяці.

28 листопада Міністерство стратегічних галузей промисловості повідомило, що з партії в 54 000 мін, щодо яких виникли підозри, підлягає поверненню близько 24 000.

Міністерство оборони України вже отримало 32 400 мін 120-мм калібру замість вилучених 54 000 бракованих, повідомив Сметанін на брифінгу 13 січня.

Сметанін також заперечив, що його попередник Олександр Камишін несподівано залишив посаду через браковані міни для ЗСУ.