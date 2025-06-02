АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи «Нафтогаз», отримає кредит у розмірі €36,4 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомив голова «Нафтогазу» Сергій Корецький 2 червня.

Деталі

Кошти будуть використані для придбання сучасних мобільних бурових установок, що дозволить ефективніше проводити капітальні ремонти свердловин, зокрема на значних глибинах.

Оновлення парку обладнання сприятиме роботі зі складнішими та глибшими свердловинами, а також прискорить відновлення видобутку газу на наявних родовищах, забезпечуючи країну важливим ресурсом, прогнозують у компанії.

Наразі більшість верстатів для КРС у компанії мають вантажопідйомність до 80 тонн, тоді як багато свердловин потребують обладнання класу 180 тонн, якого бракує. Завдяки кредиту «Укргазвидобування» закупить бурові верстати з вантажопідйомністю 125 та 180 тонн.

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Контекст

У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії видобуток природного газу в Україні скоротився на 6%. Проте вже у 2023 році, завдяки зусиллям державних компаній, обсяги видобутку почали зростати.

У 2024 році валовий видобуток газу склав 19,12 млрд куб. м, що на 2,2% більше порівняно з 18,7 млрд куб. м у 2023 році. Темпи зростання виявилися вищими, ніж у 2023 році (0,9%), і стали рекордними з 2018 року.

Буровики АТ «Укргазвидобування» у І кварталі 2025 року встановили новий рекорд, пробуривши 107 136 м, що майже вдвічі перевищує показник за аналогічний період 2024 року та перевершує попередній максимум ІІІ кварталу 2024 року (102 866 м).