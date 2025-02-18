Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Уряд погодив залучення кредиту від ЄІБ на €400 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення €400 млн кредиту від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 лютого.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Деталі 

  • «Ми приймаємо рішення, яке дасть змогу залучити €400 млн позики від Європейського інвестиційного банку», – сказав він.
  • За його словами, ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на енергоефективну відбудову інфраструктури.

Контекст 

28 січня уряд схвалив залучення €200 млн від Європейського інвестиційного банку для забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської гідроелектростанцій. Крім того, Кабмін погодив отримання €100 млн для інвестування в модернізацію централізованого опалення та підвищення енергоефективності українських громад, що включає закупівлю котлів, двигунів, турбін та іншого обладнання.

ЄІБ виділив €86 млн «Укренерго», які будуть використані для будівництва антидронового захисту на ключових підстанціях енергетичної системи.

У 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у державному та приватному секторах економіки, визначивши пріоритети на наступні 10 років.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні