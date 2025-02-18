Уряд погодив залучення кредиту від ЄІБ на €400 млн

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення €400 млн кредиту від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 лютого.

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«Ми приймаємо рішення, яке дасть змогу залучити €400 млн позики від Європейського інвестиційного банку», – сказав він.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на енергоефективну відбудову інфраструктури.

Контекст

28 січня уряд схвалив залучення €200 млн від Європейського інвестиційного банку для забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської гідроелектростанцій. Крім того, Кабмін погодив отримання €100 млн для інвестування в модернізацію централізованого опалення та підвищення енергоефективності українських громад, що включає закупівлю котлів, двигунів, турбін та іншого обладнання.

ЄІБ виділив €86 млн «Укренерго», які будуть використані для будівництва антидронового захисту на ключових підстанціях енергетичної системи.

У 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у державному та приватному секторах економіки, визначивши пріоритети на наступні 10 років.