Уряд знизив поріг імпорту електроенергії для бізнесу, щоб уникнути відключень

Кабінет Міністрів 26 листопада знизив поріг імпорту електроенергії для підприємств, за яким до них не застосовуватимуть обмеження енергопостачання, з 80% до 60%, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Уряд очікує, що це створить передумови до збільшення імпорту електроенергії та зміцнить енергосистеми в умовах дефіциту.
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Деталі
- Зміни до положення передбачають, що до непобутових споживачів не застосовуватимуться графіки обмеження споживання електроенергії, погодинні чи аварійні відключення, якщо в кожній розрахунковій годині обсяг імпортного ресурсу становить щонайменше 60% від споживання або ця частка забезпечується за рахунок власного виробництва електроенергії.
- «Уряд ухвалив це рішення, враховуючи збільшення лімітів потужності для імпорту електроенергії з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту, сприятиме розвитку генерації та забезпечить більшу стійкість енергосистеми за умов дефіциту», – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
Контекст
У червні 2024 року Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії за останні 10 років – 858,4 тис. МВт·год, що вдвічі більше, ніж у травні (448,2 тис. МВт·год), і в 20 разів перевищує показники червня 2023 року (43,7 тис. МВт·год). Вартість цього імпорту склала $79 млн за даними Державної митної служби.
У жовтні було досягнуто домовленості між Україною та ЄС про збільшення максимальної потужності імпорту електричної енергії з Європи з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, що набуде чинності з 1 грудня 2024 року.
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