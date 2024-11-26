Уряд знизив поріг імпорту електроенергії для бізнесу, щоб уникнути відключень

Кабінет Міністрів 26 листопада знизив поріг імпорту електроенергії для підприємств, за яким до них не застосовуватимуть обмеження енергопостачання, з 80% до 60%, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Уряд очікує, що це створить передумови до збільшення імпорту електроенергії та зміцнить енергосистеми в умовах дефіциту.