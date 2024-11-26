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Уряд знизив поріг імпорту електроенергії для бізнесу, щоб уникнути відключень

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів 26 листопада знизив поріг імпорту електроенергії для підприємств, за яким до них не застосовуватимуть обмеження енергопостачання, з 80% до 60%, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Уряд очікує, що це створить передумови до збільшення імпорту електроенергії та зміцнить енергосистеми в умовах дефіциту.

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Деталі 

  • Зміни до положення передбачають, що до непобутових споживачів не застосовуватимуться графіки обмеження споживання електроенергії, погодинні чи аварійні відключення, якщо в кожній розрахунковій годині обсяг імпортного ресурсу становить щонайменше 60% від споживання або ця частка забезпечується за рахунок власного виробництва електроенергії.
  • «Уряд ухвалив це рішення, враховуючи збільшення лімітів потужності для імпорту електроенергії з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту, сприятиме розвитку генерації та забезпечить більшу стійкість енергосистеми за умов дефіциту», – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Контекст 

У червні 2024 року Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії за останні 10 років – 858,4 тис. МВт·год, що вдвічі більше, ніж у травні (448,2 тис. МВт·год), і в 20 разів перевищує показники червня 2023 року (43,7 тис. МВт·год). Вартість цього імпорту склала $79 млн за даними Державної митної служби.

У жовтні було досягнуто домовленості між Україною та ЄС про збільшення максимальної потужності імпорту електричної енергії з Європи з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, що набуде чинності з 1 грудня 2024 року.

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