Міністерство економіки довкілля та сільського господарства зібрало понад 300 000 відгуків на платформі «Пульс» та виокремили ключові проблеми бізнесу. Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев в інтервʼю Forbes Ukraine .

Деталі

Для ефективної роботи з цими даними застосовують систему на базі штучного інтелекту, яка автоматично групує оцінки та пропозиції у тематичні блоки, зазначив Соболев.

За його словами, далі ініціативи проходять розподіл усередині системи. Питання, що можуть бути вирішені на регіональному рівні, залишаються в обласних військових адміністраціях (ОВА), решта – передаються до профільних міністерств для подальшого опрацювання, пояснив Соболев.

Загалом вдалося виокремити близько 50 напрямів, за якими вже створено робочі групи для підготовки змін до законодавства та розробки проектів урядових рішень, зазначив міністр економіки.

ТОП-5 найпоширеніших запитів бізнесу

Скасування подвійного регулювання при технічному огляді великотоннажних і технологічних транспортних засобів; Запровадження національного електронного фіскального чека; Перехід на декларативний принцип отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; Скасування обов’язкового застосування автоматичних систем пожежогасіння; Цифровізація аграрних дозвільних документів і повноцінне впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).

Контекст

У липні 2024-го платформу «Пульс» запустили в режимі бета-тестування. Мета платформи – створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом для підвищення якості державних послуг, зазначило Мінекономіки.

У вересні 2024-го у «Пульсі» для українських підприємців зʼявилася можливість проголосувати за найбільш актуальні проблеми, які перешкоджають розвитку бізнесу.

Ідея створити платформу народилась у першого складу учасників Ради підприємців. За розробку та концепт проект відповідали співзасновник monobank Олег Гороховський та засновник Netpeak Group Артем Бородатюк.