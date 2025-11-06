Forbes Digital підписка
Что больше всего беспокоит бизнес. Минэкономики собрало 300 000 отзывов от предпринимателей на платформе «Пульс»

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

1 хв читання

Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства собрало более 300 000 отзывов на платформе «Пульс» и выделили ключевые проблемы бизнеса. Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев в интервью Forbes Ukraine.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Для эффективной работы с этими данными применяют систему на базе искусственного интеллекта, которая автоматически группирует оценки и предложения в тематические блоки, отметил Соболев.
  • По его словам, дальше инициативы проходят распределение внутри системы. Вопросы, которые могут быть решены на региональном уровне, остаются в областных военных администрациях (ОВА), остальные передаются в профильные министерства для дальнейшей обработки, пояснил Соболев.
  • Всего удалось выделить около 50 направлений, по которым уже созданы рабочие группы для подготовки изменений к законодательству и разработки проектов правительственных решений, отметил министр экономики.

Топ-5 наиболее распространенных запросов бизнеса

  1. Отмена двойной регулировки при техническом осмотре крупнотоннажных и технологических транспортных средств.
  2. Введение государственного электронного фискального чека.
  3. Переход на декларативный принцип получения разрешений на выполнение работ повышенной опасности.
  4. Отмена обязательного применения автоматических систем пожаротушения.
  5. Цифровизация аграрных разрешительных документов и полноценное использование электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

Контекст

В июле 2024 года платформу «Пульс» запустили в режиме бета-тестирования. Целью платформы является создание единого цифрового инструмента для прозрачных отношений между государством и бизнесом для повышения качества государственных услуг, отметило Минэкономики.

В сентябре 2024-го в «Пульсе» для украинских предпринимателей появилась возможность проголосовать за наиболее актуальные проблемы, препятствующие развитию бизнеса.

Идея создать платформу родилась у первого состава участников Совета предпринимателей. За разработку и концепт-проект отвечали соучредитель monobank Олег Гороховский и основатель Netpeak Group Артем Бородатюк.

