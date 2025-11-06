Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства собрало более 300 000 отзывов на платформе «Пульс» и выделили ключевые проблемы бизнеса. Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев в интервью Forbes Ukraine .

Подробности

Для эффективной работы с этими данными применяют систему на базе искусственного интеллекта, которая автоматически группирует оценки и предложения в тематические блоки, отметил Соболев.

По его словам, дальше инициативы проходят распределение внутри системы. Вопросы, которые могут быть решены на региональном уровне, остаются в областных военных администрациях (ОВА), остальные передаются в профильные министерства для дальнейшей обработки, пояснил Соболев.

Всего удалось выделить около 50 направлений, по которым уже созданы рабочие группы для подготовки изменений к законодательству и разработки проектов правительственных решений, отметил министр экономики.

Топ-5 наиболее распространенных запросов бизнеса

Отмена двойной регулировки при техническом осмотре крупнотоннажных и технологических транспортных средств. Введение государственного электронного фискального чека. Переход на декларативный принцип получения разрешений на выполнение работ повышенной опасности. Отмена обязательного применения автоматических систем пожаротушения. Цифровизация аграрных разрешительных документов и полноценное использование электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

Контекст

В июле 2024 года платформу «Пульс» запустили в режиме бета-тестирования. Целью платформы является создание единого цифрового инструмента для прозрачных отношений между государством и бизнесом для повышения качества государственных услуг, отметило Минэкономики.

В сентябре 2024-го в «Пульсе» для украинских предпринимателей появилась возможность проголосовать за наиболее актуальные проблемы, препятствующие развитию бизнеса.

Идея создать платформу родилась у первого состава участников Совета предпринимателей. За разработку и концепт-проект отвечали соучредитель monobank Олег Гороховский и основатель Netpeak Group Артем Бородатюк.