Мораторій зменшив кількість перевірок бізнесу приблизно у 10 разів: 25 000 замість 200 000 на рік. Про це сказав інтервʼю Forbes Ukraine міністр економки Олексій Соболев.

Деталі

Перевірки Держпродспоживслужба зменшились у п’ять разів (15 500 замість 82 300), Держпраці – приблизно у 18 разів (3000 замість 55 000), а ДСНС – у 100 разів менше (450 замість 46 000).

«Мораторій – тимчасовий крок для реформи держнагляду. Просуваємо законопроєкт №14030, який запроваджує ризик-орієнтований підхід: якщо бізнес працює прозоро, без порушень і має страхування цивільної відповідальності, перевірки можуть не проводитися до п’яти років», – зазначив Соболев.

Міністр розраховує, що Верховна Рада ухвалить цей законопроєкт найближчим часом.

Контекст

На засіданні 21 липня РНБО підтримала ініціативу президента України про мораторій на перевірки бізнесу. За словами Володимира Зеленського, це рішення означає мораторій на перевірки бізнесу «державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність».

Вперше про «тривалий мораторій» на перевірки бізнесу президент заявив під час Форуму влади та бізнесу наприкінці червня. Тоді це було доручення попередньому уряду премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, однак після цього влада перезавантажила Кабмін – і реалізація мораторію зараз вже стала завданням очільниці уряду Юлії Свириденко.