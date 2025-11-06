Forbes Digital підписка
Мораторий уменьшил количество проверок бизнеса почти в 10 раз – Соболев

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Мораторий снизил количество проверок бизнеса примерно в 10 раз: 25 000 вместо 200 000 в год. Об этом сказал в интервью Forbes Ukraine министр экономики Алексей Соболев.

  • Количество проверок Госпродпотребслужбы уменьшилось в пять раз (15 500 вместо 82 300), Гоструда – примерно в 18 раз (3000 вместо 55 000), а ГСЧС – в 100 раз меньше (450 вместо 46 000).
  • «Мораторий – временный шаг для реформы госнадзора. Продвигаем законопроект №14030, который вводит риск-ориентированный подход: если бизнес работает прозрачно, без нарушений и имеет страхование гражданской ответственности, проверки могут не производиться до пяти лет», – отметил Соболев.
  • Министр рассчитывает, что Верховная Рада примет этот законопроект в ближайшее время.

Контекст

На заседании 21 июля СНБО поддержал инициативу президента Украины о моратории на проверки бизнеса. По словам Владимира Зеленского, это решение означает мораторий на проверки бизнеса «государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность».

Впервые о «длительном моратории» на проверки бизнеса президент заявил во время Форума власти и бизнеса в конце июня. Тогда это было поручение предыдущему правительству премьер-министра Дениса Шмыгаля, однако после этого власти перезагрузили Кабмин – и реализация моратория сейчас уже стала задачей главы правительства Юлии Свириденко.

