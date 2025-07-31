Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №13573, який був поданий на заміну раніше проголосованому в першому читанні законопроєкту №13439-3 про зміни до держбюджету. Ухвалений документ має забезпечити вчасні виплати для військовослужбовців, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Деталі

Зміни до держбюджету-2025, які передбачають збільшення видатків на безпеку й оборону на 412 млрд грн, проголосували 332 народні депутати.

Законопроєкт, як і раніше, передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд грн (різниця з попереднім – близько 200 млн грн), з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військових, 216 млрд – на закупівлю зброї та техніки, пояснила раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Водночас за її словами, зміниться підхід до розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отриманими військовослужбовцями.

Новий розподіл ПДФО почне діяти з 1 серпня: 60% замість 45% – спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення); 30% – Держспецзв’язку на дрони (було 45%); 10% – на потреби бригад (без змін).

Контекст

16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету 2025 року, який збільшує видатки на оборону на 412,4 млрд грн.

Уряд пропонував збільшити фінансування Сил безпеки та оборони цього року на 412,4 млрд грн. З них майже 311 млрд грн – на потреби Міноборони, понад 100 млрд грн – Мінстратегпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки. Ще 6,3 млрд грн планувалося направити Мінцифри, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Джерела покриття цих видатків – збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень.

31 липня Підласа повідомила, що законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету, який уже був ухвалений у першому читанні, знятий з розгляду. Замість нього у парламенті зареєстрували інший, який голосуватимуть одразу в цілому.

Напередодні після політичних консультацій Рада ухвалила рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі, розповіла Підласа. Водночас за її словами, залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні. Тому було ухвалено рішення зареєструвати новий проєкт закону №13573 про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.