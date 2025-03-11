Верховна Рада ухвалила реформу оплати праці держслужбовців. Що зміниться

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону «Про державну службу», що впроваджує єдині підходи в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (№8222). Про це повідомило 11 березня Нацагентство з питань державної служби.

Деталі

За ухвалення документа проголосували 259 народних депутатів. Проєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до Ukraine Facility Plan.

В Нацагентстві назвали таке рішення «стратегічним кроком у реформуванні державної служби України». «Йдеться не лише про зарплати держслужбовців. Це питання справедливої оплати праці, мотивації, розвитку і реального майбутнього державної служби», – зазначається у повідомленні.

Що змінює ухвалений закон

Закон передбачає запровадження класифікації посад держслужби (система грейдів), що має спростити підхід до оплати праці та усунути диспропорції між відомствами. Зарплата держслужбовців складатиметься на 70% з посадового окладу та на 30% із додаткових виплат. Максимальну надбавку за вислугу років зменшать з 50% до 30%.

Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Протягом п’яти років зарплати держслужбовців планують довести до 70–90% від рівня приватного сектору. Мінімальний оклад не буде нижчим за встановлену законом мінімальну зарплату (на березень 2025 року – 8000 грн).

Вакантні посади, що не заповнені понад рік, скорочуватимуть для економії бюджету. Нацагентство з питань державної служби контролюватиме чисельність держорганів.

Закон не передбачає додаткових витрат держбюджету та, за винятком окремих положень, набирає чинності з 1 квітня 2025 року.

Контекст

Реформа підтримується міжнародними партнерами, зокрема Європейським Союзом через проєкт «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), а також відповідає рекомендаціям OECD/SIGMA, які є міжнародним стандартом оцінки державного управління.

Ця реформа є частиною ширшого процесу модернізації державного управління в Україні, що має наблизити країну до європейських стандартів, зокрема до принципів, визначених у документі SIGMA «Принципи державного управління». Вона також відповідає зобов’язанням України в рамках євроінтеграції, адже ефективна, прозора та професійна державна служба є ключовою умовою для виконання Угоди про асоціацію з ЄС.