xAI Ілона Маска веде переговори про залучення $20 млрд – Bloomberg

Компанія xAI Holdings Ілона Маска веде переговори з інвесторами щодо залучення близько $20 млрд фінансування для його нового обʼєднаного бізнесу –стартапу у сфері штучного інтелекту та соціальної мережі, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Ключові факти

За даними PitchBook, у разі завершення передбачувана угода стане другим за величиною раундом фінансування стартапу за всю історію, поступаючись лише фінансуванню OpenAI у розмірі $40 млрд на початку цього року.

Угода оцінює компанію більш ніж у $120 млрд, сказав одне із джерел

Компанія xAI Holdings була створена шляхом обʼєднання X (раніше – Twitter), та ШІ-проекту Маска xAI. Нове фінансування може бути використане для погашення частини боргу, який Маск узяв на себе, коли він перетворив Twitter на приватну компанію, пізніше перейменувавши її в X, сказало одне з джерел.

Після злиття Маск і його партнери зондували інвесторів щодо їхнього апетиту вкладати більше грошей в обʼєднану компанію.

Переговори про перспективний раунд знаходяться на ранніх стадіях, і компанія має намір зібрати кошти протягом наступних кількох місяців.

Сума в раунді може перевищити $20 млрд, оскільки загальну суму ще не визначено, і умови можуть змінитися, сказали джерела.

Контекст

Розмір нового раунду фінансування підкреслює як ентузіазм інвесторів щодо ШІ, так і положення Маска як бізнесмена та політичного гравця. Очікується, що Маск, ключовий союзник президента Дональда Трампа, незабаром залишить Вашингтон, але після обрання Трампа він провів радикальні зміни в уряді та призначив ключових союзників на впливові посади.

Хоча стан автовиробника Tesla Inc. Маска похитнувся, оцінки його приватних фірм продовжували зростати. Наприклад, ракетна компанія Маска SpaceX стала найдорожчим стартапом в історії після того, як приватна угода минулого року оцінила бізнес у $350 млрд.