Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

xAI Ілона Маска веде переговори про залучення $20 млрд – Bloomberg

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Компанія xAI Holdings Ілона Маска веде переговори з інвесторами щодо залучення близько $20 млрд фінансування для його нового обʼєднаного бізнесу –стартапу у сфері штучного інтелекту та соціальної мережі, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключові факти 

  • За даними PitchBook, у разі завершення передбачувана угода стане другим за величиною раундом фінансування стартапу за всю історію, поступаючись лише фінансуванню OpenAI у розмірі $40 млрд на початку цього року. 
  • Угода оцінює компанію більш ніж у $120 млрд, сказав одне із джерел
  • Компанія xAI Holdings була створена шляхом обʼєднання X (раніше – Twitter), та ШІ-проекту Маска xAI. Нове фінансування може бути використане для погашення частини боргу, який Маск узяв на себе, коли він перетворив Twitter на приватну компанію, пізніше перейменувавши її в X, сказало одне з джерел.
  • Після злиття Маск і його партнери зондували інвесторів щодо їхнього апетиту вкладати більше грошей в обʼєднану компанію. 
  • Переговори про перспективний раунд знаходяться на ранніх стадіях, і компанія має намір зібрати кошти протягом наступних кількох місяців.
  • Сума в раунді може перевищити $20 млрд, оскільки загальну суму ще не визначено, і умови можуть змінитися, сказали джерела.

Контекст

Розмір нового раунду фінансування підкреслює як ентузіазм інвесторів щодо ШІ, так і положення Маска як бізнесмена та політичного гравця. Очікується, що Маск, ключовий союзник президента Дональда Трампа, незабаром залишить Вашингтон, але після обрання Трампа він провів радикальні зміни в уряді та призначив ключових союзників на впливові посади.

Хоча стан автовиробника Tesla Inc. Маска похитнувся, оцінки його приватних фірм продовжували зростати. Наприклад, ракетна компанія Маска SpaceX стала найдорожчим стартапом в історії після того, як приватна угода минулого року оцінила бізнес у $350 млрд.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні