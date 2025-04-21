Засновник Всесвітнього економічного форуму залишає посаду голови правління після 55 років роботи

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) оголосив про пошук нового голови після відставки засновника Клауса Шваба з посади голови Опікунської ради, повідомила пресслужба організації.

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Шваб, якому виповнилося 88 років, заявив: «Я вирішив залишити посади голови та члена Опікунської ради це негайно набуває чинності».

20 квітня Опікунська рада прийняла відставку та призначила віцеголову Пітера Брабека-Летмате тимчасовим виконувачем обов’язків. Для пошуку нового голови створено спеціальний комітет.

Контекст

ВЕФ, заснований у 1971 році як неприбуткова організація, об’єднує лідерів політики, бізнесу, науки та громадськості для формування глобальних і регіональних порядків денних, залишаючись незалежним і дотримуючись високих стандартів управління та доброчесності.