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Засновник Всесвітнього економічного форуму залишає посаду голови правління після 55 років роботи

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Клаус Мартін Шваб засновник і експрезидент Всесвітнього економічного форуму в Давосі /Getty Images

Клаус Мартін Шваб засновник і експрезидент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Фото Getty Images

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) оголосив про пошук нового голови після відставки засновника Клауса Шваба з посади голови Опікунської ради, повідомила пресслужба організації.

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Деталі

  • Шваб, якому виповнилося 88 років, заявив: «Я вирішив залишити посади голови та члена Опікунської ради це негайно набуває чинності».
  • 20 квітня Опікунська рада прийняла відставку та призначила віцеголову Пітера Брабека-Летмате тимчасовим виконувачем обов’язків. Для пошуку нового голови створено спеціальний комітет.

Контекст 

ВЕФ, заснований у 1971 році як неприбуткова організація, об’єднує лідерів політики, бізнесу, науки та громадськості для формування глобальних і регіональних порядків денних, залишаючись незалежним і дотримуючись високих стандартів управління та доброчесності.

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