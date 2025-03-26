Заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек йде з посади

Заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек покидає свою посаду з 26 березня. Про це йдеться у повідомленні наглядової ради банку.

Деталі

До завершення конкурсного відбору нового кандидата на цю посаду, керівництво ІТ-дирекціями, напрямком інформаційної безпеки та дирекцією віддаленої підтримки клієнтів тимчасово здійснюватиме Голова правління Мікаель Бьоркнерт.

Наглядова рада компанію висловила подяку Качмареку за п’ятирічну віддану роботу, під час якої він очолював міграцію ІТ-інфраструктури до хмари в умовах повномасштабної війни.

Контекст

Маріуш Качмарек приєднався до команди ПриватБанку в 2019 році. 21 травня наглядова рада призначила його членом правління з 1 липня, відповідаючи за операційні питання.

З 31 серпня 2020 року він поєднував обовʼязки члена правління з питань інформаційних технологій та операційних питань до призначення нового кандидата на посаду члена правління з питань ІТ.

8 грудня 2020 року Качмарек став заступником голови правління ПриватБанку з операційних питань.