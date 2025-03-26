Заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек йде з посади

Заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек покидає свою посаду з 26 березня. Про це йдеться у повідомленні наглядової ради банку.
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Деталі
- До завершення конкурсного відбору нового кандидата на цю посаду, керівництво ІТ-дирекціями, напрямком інформаційної безпеки та дирекцією віддаленої підтримки клієнтів тимчасово здійснюватиме Голова правління Мікаель Бьоркнерт.
- Наглядова рада компанію висловила подяку Качмареку за п’ятирічну віддану роботу, під час якої він очолював міграцію ІТ-інфраструктури до хмари в умовах повномасштабної війни.
Контекст
Маріуш Качмарек приєднався до команди ПриватБанку в 2019 році. 21 травня наглядова рада призначила його членом правління з 1 липня, відповідаючи за операційні питання.
З 31 серпня 2020 року він поєднував обовʼязки члена правління з питань інформаційних технологій та операційних питань до призначення нового кандидата на посаду члена правління з питань ІТ.
8 грудня 2020 року Качмарек став заступником голови правління ПриватБанку з операційних питань.
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