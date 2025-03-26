Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек йде з посади

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек /LinkedIn Маріуш Качмарек

Заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек Фото LinkedIn Маріуш Качмарек

Заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек покидає свою посаду з 26 березня. Про це йдеться у повідомленні наглядової ради банку.

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Деталі 

  • До завершення конкурсного відбору нового кандидата на цю посаду, керівництво ІТ-дирекціями, напрямком інформаційної безпеки та дирекцією віддаленої підтримки клієнтів тимчасово здійснюватиме Голова правління Мікаель Бьоркнерт.
  • Наглядова рада компанію висловила подяку Качмареку за п’ятирічну віддану роботу, під час якої він очолював міграцію ІТ-інфраструктури до хмари в умовах повномасштабної війни.

Контекст 

Маріуш Качмарек приєднався до команди ПриватБанку в 2019 році. 21 травня наглядова рада призначила його членом правління з 1 липня, відповідаючи за операційні питання.

З 31 серпня 2020 року він поєднував обовʼязки члена правління з питань інформаційних технологій та операційних питань до призначення нового кандидата на посаду члена правління з питань ІТ.

8 грудня 2020 року Качмарек став заступником голови правління ПриватБанку з операційних питань.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні