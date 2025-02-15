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«Не будемо повторювати Мінськ-2». Келлог сказав, що США не бачать Європу серед учасників мирних переговорів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Американська позиція щодо «мирних переговорів» передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать. Про це сказав спецпредставник Трампа з питань України та РФ, генерал Кіт Келлог у на «Українському ланчі», організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, пише ЄП.

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Деталі

  • Україна буде та має бути учасником переговорів. «Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії», – заявив він. 
  • Проте Келлог не згадав про участь представників інших європейських держав. 
  • На прохання ведучої зустрічі пояснити, що це означає, Келлог заявив, що він «реаліст», і хоча він не виступає принципово проти участі європейських політиків у переговорах – він не вважає за необхідне долучати переговорів тих, хто є «частиною проблеми».
  • «»Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивились на проблему «Мінська-2». Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу – це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати «Мінськ», – пояснив свою думку Келлог.

Контекст

Україна і Європа мають бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення війни РФ проти України, йдеться в оприлюдненій 12 лютого заяві країн групи «Веймар+» за підсумками їхньої зустрічі в Парижі.

«Ми готові посилити підтримку України. Ми зобов’язуємося дотримуватись її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності перед лицем агресивної війни Росії. Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного і міцного миру. Миру, який гарантує інтереси України і наші власні», – йдеться у заяві голів МЗС Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Іспанії, України, а також верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас.

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