«Не будемо повторювати Мінськ-2». Келлог сказав, що США не бачать Європу серед учасників мирних переговорів

Американська позиція щодо «мирних переговорів» передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать. Про це сказав спецпредставник Трампа з питань України та РФ, генерал Кіт Келлог у на «Українському ланчі», організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, пише ЄП .

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Україна буде та має бути учасником переговорів. «Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії», – заявив він.

Проте Келлог не згадав про участь представників інших європейських держав.

На прохання ведучої зустрічі пояснити, що це означає, Келлог заявив, що він «реаліст», і хоча він не виступає принципово проти участі європейських політиків у переговорах – він не вважає за необхідне долучати переговорів тих, хто є «частиною проблеми».

«»Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивились на проблему «Мінська-2». Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу – це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати «Мінськ», – пояснив свою думку Келлог.

Контекст

Україна і Європа мають бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення війни РФ проти України, йдеться в оприлюдненій 12 лютого заяві країн групи «Веймар+» за підсумками їхньої зустрічі в Парижі.

«Ми готові посилити підтримку України. Ми зобов’язуємося дотримуватись її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності перед лицем агресивної війни Росії. Ми поділяємо мету продовжувати підтримувати Україну до досягнення справедливого, всеосяжного і міцного миру. Миру, який гарантує інтереси України і наші власні», – йдеться у заяві голів МЗС Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Іспанії, України, а також верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас.