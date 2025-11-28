Forbes Digital підписка
Forbes Ukraine
Forbes Ukraine представляет кандидатов на звание «Предприниматель года 2025». Голосование открыто

Предприниматели из списка – архитекторы трансформаций. Своими брендами они формируют новые стандарты, создают спрос там, где его еще не было вчера, и доказывают: украинский бизнес может расти вопреки обстоятельствам, а не благодаря им.

Узнайте больше о каждом из номинантов и выберите того, кто, по вашему мнению, заслуживает звания «Предприниматель года». Ваш голос определит победителя номинации «Выбор аудитории». Голосование продлится до 9 декабря.

Андрей Вадатурский, «Нибулон»

Андрей Вадатурский, 52, результативно пересобирает проблемный бизнес, оставшийся в наследство от отца Алексея Вадатурского (погиб вместе с женой Раисой 31 июля 2022 года в результате ракетного удара по их дому). С 2022 года компания выплатила банкам более $160 млн – почти 90% кредиторов согласились на реструктуризацию, говорил в начале 2024-го Вадатурский. «Нибулон» остается в пятерке крупнейших экспортеров зерна с долей 5,1%, отгрузив 2,4 млн т в 2024–2025-м маркетинговом году. Выручка за 2024-й – 20,3 млрд грн. В 2025-м «Нибулон» тормозит. Выручка за девять месяцев сократилась на 16,8%, до 13,1 млрд грн.

Ростислав Вовк, Kormotech

Kormotech с 2003 года производит корм для кошек и собак. Бренды: «Гав!», «Мяу!», My Love, Club 4 Paws, Delickcious, Optimeal. Ассортимент – более 650 позиций. Штат – 1400 сотрудников. Выручка за 2024 год достигла 6,2 млрд грн, экспортная доля – 25,8%. Продали 83 000 т сухих и влажных кормов (+14% в год). Компания имеет распределительные центры в Европе, три завода в Украине и Литве, экспортирует продукцию в 50 стран мира, фокусируясь на пяти – Литве, Румынии, Латвии, Болгарии, Эстонии. Kormotech строит завод в Литве с инвестициями более €60 млн, из них €40 млн выделяет ЕБРР. Завод будет производить 61% от объема влажных кормов Kormotech, в феврале закончат монтаж первой линии. Стратегическая цель Kormotech до 2029 года – войти в топ-30 мировых производителей кормов для животных с выручкой €500 млн. Согласно плану, €300 млн выручки должны генерировать европейские рынки.

Дмитрий Дубровский, Виктория Дубровская, Сергей Смусь, Виталий Дятленко, Uklon

В 2025-м совершили успешный экзит, продав бизнес «Киевстару». Стоимость соглашения – $155,2 млн. В красном океане украинского райдшеринга построили технологический бизнес, успешно конкурирующий с глобальными игроками. Компания работает в 27 городах Украины, а также на зарубежном рыноке – в Узбекистане. Сервис охватывает более 100 000 водителей, осуществляющих более 12 млн поездок ежемесячно. Кроме такси команда предлагает сервис курьерской доставки Uklon Delivery. База активных месячных пользователей – 3,6 млн человек. Uklon – лидер украинского рынка, по данным mono-дашборда: за декабрь 2017-го – ноябрь 2025-го услугами сервиса воспользовались 8,3 млн раз на 1,45 млрд грн.

Павел Елизаров, Lasarʼs Group

Экс-бизнесмен и продюсер Павел Елизаров, 56, позывной Лазарь, создал одно из самых эффективных военных подразделений. Его Lasarʼs Group уничтожил с помощью дронов-бомберов российскую технику на $12 млрд. Выручка основанной Елизаровым компании «Скринтек», поставляющей дроны для нужд подразделения, выросла в 2,2 раза в 2024 году – до 6,5 млрд грн. Выручка за девять месяцев 2025-го чуть меньше прошлогодней – 5,1 млрд грн (из-за сокращения финансирования).

Николай Кмить, «Мукко» / «Святой Шарбель» / «Плай»

Николай Кмить, 59, вместе с партнерами, совладельцами ІТ-компании SoftServe, строит гостиничный холдинг, который в будущем должен достичь капитализации $1 млрд. В 2024-м к «Святому Шарбелю» в Моршине добавилось два актива: еще один моршинский отель «Мраморный дворец» и курорт «Плай» около Славского. Совокупно это 356 номеров. В 2025-м стартовало строительство пятизвездочного отеля в Трускавце площадью 38 000 кв. м и фондом 200 номеров. Работы завершат через два-три года с инвестициями почти $76 млн. Производитель сыров «Мукко» в 2024-м увеличил выручку на 63%, до 260 млн грн, и лидирует на рынке мягкого и козьего сыра. На 2025 год закладывали рост выручки на 70–100 млн грн. «Мукко Милк» строит коровью ферму на 2000 голов во Львовской области с плановым запуском в 2025 году.

Полина Кошарная, Suziria Group / MasterZoo

Полина Кошарная, 44, построила крупнейшего игрока на украинском рынке зоотоваров. С 2021 года выручка Suziria Group ежегодно росла на ~40%. В 2024 году совокупная выручка группы увеличилась на 51% и достигла почти 4,6 млрд грн – это, по оценке Suziria, примерно 15% украинского рынка зоотоваров. Сейчас Suziria имеет производственные площадки в Харькове и Калуше и готовится открыть новый мощностью 5000 т, или 10% рынка влажных кормов. Треть пойдет на экспорт. Инвестиции – 263 млн грн кредитных и собственных средств, грант USAID. После вынужденного закрытия большинства магазинов на востоке в начале 2022 года Кошарная провела релокацию бизнеса MasterZoo. Менее чем через два года сеть не только возобновила свою деятельность, но и превзошла довоенные показатели. Сейчас она насчитывает около 200 точек.

Валерий Красовский, Sigma Software Group

Валерий Красовский, 48, развивает одного из самых крупных игроков на украинском рынке IT-аутсорсинга. В 2025 году он стал CEO группы Sigma Software и полностью изменил стратегию – теперь фокус на расширении продуктовой части и венчур-билдинга. В 2024-м украинский офис компании, несмотря на стагнацию отрасли, увеличил выручку почти на 7%, до 1,9 млрд грн. Число сотрудников в Украине – 1830, это 13-е место среди 50 крупнейших IT-компаний по версии DOU. Sigma Software привлекла более 25 новых клиентов в разных индустриях за последний год. Компания купила американскую консалтинговую фирму A Society US (ныне Sigma Software Vertex) примерно за $5 млн, по оценке Scroll.media.

Владимир Петренко, «Укрпалетсистемс»

Андердог украинского топливного рынка, компания UPG, под руководством Владимира Петренко, 47, менее чем за полгода выросла в пять раз, вырвавшись на третье место по количеству заправок в Украине. В ноябре сеть UPG насчитывает 470 АЗК против 85 прошлого года. В следующем году Петренко планирует увеличить сеть до 600 АЗК. UPG занимает 22-е место в рейтинге крупнейших компаний Украины с выручкой 38,4 млрд грн за 2024 год – на 22,3% больше предыдущего. За полгода 2025-го выручка выросла на 8%, до 18,2 млрд грн. Штат вырос на 34,5% за девять месяцев 2025 года, до 5100 человек. Компания завершила выстраивание собственной логистической цепи поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов ЕС и США, в которую инвестировала €220 млн за два года. Теперь она может снабжать топливом до 1000 АЗК.

Станислав Ронис, Comfy

Станислав Ронис, 61, построил самую крупную и эффективную сеть на рынке электроники. Выручка Comfy достигла $1 млрд за 2024 год. Часть e-commerce в структуре продаж превысила 30% и растет в два раза быстрее рынка. С начала вторжения Comfy инвестировала в собственное развитие более $10 млн и консолидирует рынок – увеличила свою долю с 16% в 2022 году до 25% в 2025-м. Параллельно Ронис развивает в Польше крупный бизнес по коммерческой недвижимости – Newgate Investment, который владеет 34 ритейл-парками общей площадью 181 000 кв. м. Имеет гостиничный бизнес на Кипре.

