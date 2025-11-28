Підписка від 25 грн
Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито

Підприємці зі списку – архітектори трансформацій. Своїми брендами вони формують нові стандарти, створюють попит там, де його ще вчора не було, й доводять: український бізнес може зростати всупереч обставинам, а не завдяки ним.

Дізнайтеся більше про кожного з номінантів і оберіть того, хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року». Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії». Голосування триває до 9 грудня.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Андрій Вадатурський, «Нібулон»

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 1

Андрій Вадатурський, 52, результативно перезбирає проблемний бізнес, що залишився у спадок від батька Олексія Вадатурського (загинув із дружиною Раїсою 31 липня 2022 року внаслідок ракетного удару по їхньому будинку). З 2022-го компанія виплатила банкам понад $160 млн – майже 90% кредиторів погодилися на реструктуризацію, казав на початку 2024-го Вадатурський. «Нібулон» залишається у пʼятірці найбільших експортерів зерна із часткою 5,1%, відвантаживши 2,4 млн т у 2024–2025-му маркетинговому році. Виторг за 2024-й – 20,3 млрд грн. У 2025-му «Нібулон» гальмує. Виторг за девʼять місяців скоротився на 16,8%, до 13,1 млрд грн.

Ростислав Вовк, Kormotech

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 2

Kormotech із 2003 року виробляє харчування для котів і собак. Бренди: «Гав!», «Мяу!», My Love, Club 4 Paws, Delickcious, Optimeal. Асортимент – понад 650 позицій. Штат – 1400 працівників. Виторг за 2024 рік сягнув 6,2 млрд грн, експортна частка – 25,8%. Продали 83 000 т сухих та вологих кормів (+14% за рік). Компанія має розподільчі центри в Європі, три заводи в Україні й Литві, експортує продукцію до 50 країн світу, фокусуючись на пʼяти – Литві, Румунії, Латвії, Болгарії, Естонії. Kormotech будує завод у Литві з інвестиціями понад €60 млн, з них €40 млн виділяє ЄБРР. Завод виготовлятиме 61% від обсягу вологого корму Kormotech, у лютому завершать монтаж першої лінії. Стратегічна мета Kormotech до 2029 року – увійти до топ-30 світових виробників кормів для тварин із виторгом €500 млн. За планом €300 млн виторгу мають генерувати європейські ринки.

Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Сергій Смусь, Віталій Дятленко, Uklon

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 3

У 2025-му здійснили успішний екзит, продавши бізнес «Київстару». Вартість угоди – $155,2 млн. У червоному океані українського райдшерингу побудували технологічний бізнес, який успішно конкурує з глобальними гравцями. Компанія працює у 27 містах України та має один закордонний ринок – Узбекистан. Сервіс охоплює більше 100 000 водіїв, які здійснюють понад 12 млн поїздок щомісяця. Крім таксі, команда пропонує сервіс курʼєрської доставки Uklon Delivery. База активних місячних користувачів – 3,6 млн людей. Uklon – лідер українського ринку, за даними mono-дашборд: за грудень 2017-го – листопад 2025-го послугами сервісу скористалися 8,3 млн разів на 1,45 млрд грн.

Павло Єлізаров, Lasarʼs Group

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 4

Ексбізнесмен і продюсер Павло Єлізаров, 56, позивний Лазар, створив один із найефективніших військових підрозділів. Його Lasarʼs Group знищив за допомогою дронів-бомберів російську техніку на $12 млрд. Виторг заснованої Єлізаровим компанії «Скрінтек», що постачає дрони для потреб підрозділу, зріс у 2,2 раза в 2024 році – до 6,5 млрд грн. Виторг за девʼять місяців 2025-го трохи менший за минулорічний – 5,1 млрд грн (через скорочення фінансування).

Микола Кміть, «Мукко» / «Святий Шарбель» / «Плай»

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 5

Микола Кміть, 59, разом із партнерами, співвласниками ІТ-компанії SoftServe, будує готельний холдинг, що в майбутньому має досягти капіталізації $1 млрд. У 2024-му до «Святого Шарбеля» в Моршині додалося два активи: ще один моршинський готель «Мармуровий палац» і курорт «Плай» поблизу Славського. Сукупно це 356 номерів. У 2025-му стартувало будівництво пʼятизіркового готелю у Трускавці площею 38 000 кв. м і фондом на 200 номерів. Роботи завершать за два-три роки з інвестиціями майже $76 млн. Виробник сирів «Мукко» у 2024-му збільшив виторг на 63%, до 260 млн грн, і лідирує на ринку мʼякого і козячого сиру. На 2025-й закладали зростання виторгу на 70–100 млн грн. «Мукко Мілк» будує коров’ячу ферму на 2000 голів на Львівщині з плановим запуском у 2025 році.

Поліна Кошарна, Suziria Group / MasterZoo

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 6

Поліна Кошарна, 44, побудувала найбільшого гравця на українському ринку зоотоварів. З 2021 року виторг Suziria Group щорічно зростав на ~40%. У 2024 році сукупний виторг групи збільшився на 51% і сягнув майже 4,6 млрд грн – це, за оцінкою Suziria, орієнтовно 15% українського ринку зоотоварів. Зараз Suziria має виробничі майданчики у Харкові й Калуші та готується відкрити новий, потужністю 5000 т, або 10% ринку вологих кормів. Третина йтиме на експорт. Інвестиції – 263 млн грн кредитних та власних коштів, грант USAID. Після вимушеного закриття більшості магазинів на сході на початку 2022-го Кошарна провела релокацію бізнесу MasterZoo. Менш ніж за два роки мережа не лише відновила свою діяльність, а й перевершила довоєнні показники. Зараз вона налічує приблизно 200 точок.

Валерій Красовський, Sigma Software Group

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 7

Валерій Красовський, 48, розвиває одного з найбільших гравців на українському ринку ІТ-аутсорсингу. У 2025 році він став CEO групи Sigma Software і повністю змінив стратегію – тепер фокус на розширенні продуктової частини і венчур-білдінгу. У 2024-му український офіс компанії, попри стагнацію галузі, збільшив виторг майже на 7%, до 1,9 млрд грн. Кількість працівників в Україні – 1830, це 13-те місце серед 50 найбільших IT-компаній за версією DOU. Sigma Software залучила понад 25 нових клієнтів у різних індустріях за останній рік. Компанія придбала американську консалтингову фірму A Society US (нині Sigma Software Vertex) приблизно за $5 млн, за оцінкою Scroll.media.

Володимир Петренко, «Укрпалетсистемс»

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 8

Андердог українського паливного ринку, компанія UPG, під керівництвом Володимира Петренка, 47, менш ніж за пів року зросла впʼятеро, вирвавшись на третє місце за кількістю заправок в Україні. На листопад мережа UPG налічує 470 АЗК проти 85 минулоріч. Наступного року Петренко планує збільшити мережу до 600 АЗК. UPG посідає 22-ге місце в рейтингу найбільших компаній України з виторгом 38,4 млрд грн за 2024 рік – на 22,3% більше за попередній. За пів року 2025-го виторг зріс на 8%, до 18,2 млрд грн. Штат зріс на 34,5% за девʼять місяців 2025-го, до 5100 людей. Компанія завершила вибудовування власного логістичного ланцюга постачання пального з нафтопереробних заводів ЄС та США, в який інвестувала €220 млн за два роки. Тепер вона може забезпечувати пальним до 1000 АЗК.

Станіслав Роніс, Comfy

Forbes Ukraine представляє кандидатів на звання «Підприємець року 2025». Голосування відкрито /Фото 9

Станіслав Роніс, 61, побудував найбільшу і найефективнішу мережу на ринку електроніки. Виторг Comfy сягнув $1 млрд за 2024 рік. Часкта e-commerce у структурі продажів перевищила 30% та зростає вдвічі швидше за ринок. Від початку вторгнення Comfy інвестувала у власний розвиток понад $10 млн та консолідує ринок – збільшила свою частку з 16% у 2022 році до 25% у 2025-му. Паралельно Роніс розвиває в Польщі великий бізнес із комерційної нерухомості – Newgate Investment, що володіє 34 ритейл-парками загальною площею 181 000 кв. м. Має готельний бізнес на Кіпрі.

