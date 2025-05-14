Tesla готовит новое соглашение с Маском после блокирования судом его рекордной выплаты в $56 млрд – FT

Совет директоров Tesla сформировал специальный комитет для изучения вопроса оплаты труда Илона Маска, что может привести к предложению главе производителя электромобилей нового пакета опционов на акции в попытке решить неопределенность относительно его будущего, пишет Financial Times .

Ключевые факты

По словам нескольких источников, в состав комитета входят только глава Робин Денхолм и Кэтлин Уилсон-Томпсон. Кроме пакета оплаты Маска, комитет также рассмотрит альтернативные способы компенсации ему за прошлую работу, если Tesla не возобновит его рекордное соглашение по оплате 2018 года из-за апелляции в Верховном суде Делавера в этом году.

Источники добавили, что после того, как существование специального комитета было раскрыто одним предложением в документе в прошлом месяце, крупные инвесторы обратились к совету директоров и выслушали их мнение о зарплате Маска и его дальнейшем руководстве компанией.

Ежегодное собрание автопроизводителей может быть отложено. Это даст комитету время сформулировать новые предложения относительно выплат, по которым акционеры могли бы проголосовать, добавили источники. Tesla обычно проводит это мероприятие в мае или июне.

Комитет все еще находится на ранних стадиях обсуждения, и ни новый пакет, ни какое-либо решение о том, как будет структурирована новая зарплата Маска, не утверждены, говорят источники.

Любые опционы на акции будут зависеть от достижения Tesla финансовых, операционных и ценовых показателей акций.

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Контекст

Tesla и Маск уже семь лет вовлечены в судебный иск в Делавере из-за самой большой в истории США компенсации. Решение было отменено Кэтлин Маккормик, судьей Делавера, в январе 2024 года. Она постановила, что сумма была чрезмерной, а члены совета действовали в угоду Маску и вели себя «как безвольные слуги надменного хозяина».

Маск, который уже самый богатый человек в мире, пригрозил покинуть компанию – производителя электромобилей, соучредителем которой он является, если ему не предоставят больший контроль над компанией.

Пакет Маска 2018 года включал 304 млн опционов на акции стоимостью потенциально $56 млрд на момент первоначального решения 2024 года, $146 млрд на пике в декабре и $98 млрд по текущей цене акций. Он получил право реализовать все опционы в 2023 году после достижения амбициозных целей по оценке и финансовым показателям.

Судья отклонила попытку возобновить зарплату Маска в декабре, даже после того, как Tesla голосованием акционеров повторно одобрила премию на своем последнем ежегодном собрании в июне.

Если Верховный суд Делавера возобновит пакет после апелляции, доля владения Маска в Tesla увеличится с чуть менее 13% до более чем 20%.

В начале 2024 года Маск пригрозил, что покинет автопроизводителя, если его контроль не будет увеличен, заявив, что без четверти акций он не сможет гарантировать, что Tesla ответственно использует искусственный интеллект.

Союз миллиардера с президентом Дональдом Трампом и действия в должности главы DOGE стали обузой для Tesla. Продажи электромобилей резко упали в США и Европе, а в Китае замедлились на фоне жесткой внутренней конкуренции и торговой войны Трампа. Чтобы успокоить инвесторов, он пообещал посвятить больше своего времени Tesla, а компания опровергла сообщение о том, что пытается заменить его в должности генерального директора.