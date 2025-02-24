Война в Украине может закончиться в течение нескольких недель.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что война в Украине завершится в течение нескольких недель. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме 24 февраля.

Ключевые факты

«Война может скоро закончиться. В течение нескольких недель. Да, я так думаю. Я думаю, мы сможем покончить с этим в течение нескольких недель. Если мы умны. Если не будем разумны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим», – сказал Трамп.

Президент США отметил, что «это может перерасти в третью мировую войну, а мы этого тоже не хотим».

Контекст

Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, хотя он избегал обсуждения того, как собирается это сделать.

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, которые длились 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по вопросу войны в Украине. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.

США настаивают на важности соглашения о ископаемых с Украиной, которое, как надеется президент Дональд Трамп, будет подписано «очень скоро». 24 февраля Трамп заявил, что может встретиться с президентом Владимиром Зеленским для подписания соглашения на этой или следующей неделе.

В то же время Трамп ведет переговоры с Путиным, которые проходят «очень хорошо» и касаются не только Украины, но и общих экономических проектов.