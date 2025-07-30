Комитет по правоохранительной деятельности 30 июля единогласно поддержал принятие за основу и в целом президентского законопроекта №13533, который должен восстановить независимость антикоррупционных органов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Голосование в Верховной Раде запланировано на завтра, 31 июля.

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Офис президента обратился к комитету с рекомендацией поддержать голосование за законопроект за основу и в целом. Члены профильного комитета единогласно одобрили законопроект без каких-либо изменений по тексту, уточнил Железняк.

Законопроект на заседании комитета представляла заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Она заявила, что позиция президента – антикоррупционные институты должны оставаться независимыми.

Контекст

23 июля президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов из-за общественного резонанса относительно законопроекта, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Он отметил, что в течение двух недель будет разработан план действий, который будет включать административные и законодательные шаги по укреплению этих институтов, разрешению конфликтов и устранению рисков. Президент подчеркнул, что все органы будут работать совместно при поддержке политического уровня.

24 июля на сайте Верховной Рады опубликовали президентский законопроект №13533, обозначенный как безотлагательный. В НАБУ заявили, что документ полностью восстанавливает процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов. На следующий день спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада рассмотрит этот законопроект 31 июля. Законопроект закрепляет статус заместителя генерального прокурора – руководителя САП – как руководителя органа прокуратуры для прокуроров САП, обеспечивая их процессуальную автономию от генерального прокурора по делам НАБУ.

Согласно документу, генеральному прокурору запрещено предоставлять обязательные письменные указания детективам НАБУ, передавать их дела другим органам (за исключением особых обстоятельств военного времени) или вмешиваться в работу прокуроров САП или детективов НАБУ. Также генпрокурор не может изменять подследственность дел НАБУ без согласия руководителя САП.

Среди новых положений: СБУ будет проверять работников НАБУ с допуском к государственной тайне на предмет возможных действий в пользу РФ; выезд работников НАБУ за границу ограничивается, кроме служебных командировок; сотрудники НАБУ обязаны проходить проверку на полиграфе раз в два года.

Представители НАБУ и САП принимали участие в разработке текста законопроекта и ранее призывали парламент как можно быстрее его принять. По их словам, это необходимо для защиты уголовных производств, расследуемых антикоррупционными органами.