Комітет з питань правоохоронної діяльності 30 липня одноголосно підтримав ухвалення за основу та в цілому президентського законопроєкту №13533, який має відновити незалежність антикорупційних органів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Голосування у Верховній Раді заплановане на завтра, 31 липня.

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Офіс президента звернувся до комітету з рекомендацією підтримати голосування за законопроєкт за основу та в цілому. Члени профільного комітету одноголосно схвалили законопроєкт без будь-яких змін по тексту, уточнив Железняк.

Законопроєкт на засіданні комітету представляла заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Вона заявила, що позиція президента – антикорупційні інституції мають залишатися незалежними.

Контекст

23 липня президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів через суспільний резонанс щодо законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Він зазначив, що протягом двох тижнів буде розроблено план дій, який включатиме адміністративні та законодавчі кроки для зміцнення цих інституцій, розв’язання конфліктів і усунення ризиків. Президент підкреслив, що всі органи працюватимуть спільно за підтримки політичного рівня.

24 липня на сайті Верховної Ради опублікували президентський законопроєкт №13533, позначений як невідкладний. У НАБУ заявили, що документ повністю відновлює процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів. Наступного дня спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада розгляне цей законопроєкт 31 липня. Законопроєкт закріплює статус заступника генерального прокурора – керівника САП – як очільника органу прокуратури для прокурорів САП, забезпечуючи їхню процесуальну автономію від генерального прокурора у справах НАБУ.

Згідно з документом, генеральному прокурору заборонено надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, передавати їхні справи іншим органам (за винятком особливих обставин воєнного часу) або втручатися в роботу прокурорів САП чи детективів НАБУ. Також генпрокурор не може змінювати підслідність справ НАБУ без згоди керівника САП.

Серед нових положень: СБУ перевірятиме працівників НАБУ з допуском до державної таємниці на предмет можливих дій на користь РФ; виїзд працівників НАБУ за кордон обмежується, окрім службових відряджень; співробітники НАБУ зобов’язані проходити перевірку на поліграфі раз на два роки.

Представники НАБУ та САП брали участь у розробці тексту законопроєкту та раніше закликали парламент якнайшвидше його ухвалити. За їхніми словами, це необхідно для захисту кримінальних проваджень, які розслідують антикорупційні органи.