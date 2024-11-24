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Дональд Трамп, Анджей Дуда /Getty Images
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Європейські друзі Трампа й України. Дуда, Мелоні та Рютте вміють дружити з обраним президентом США. Три уроки для Володимира Зеленського

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

Дональд Трамп та Анджей Дуда на зустрічі в Trump Tower у Нью-Йорку, квітень 2024-го Фото Getty Images

Попри непередбачуваність Дональда Трампа і постійні вербальні атаки у бік Європи, кільком європейським лідерам вдалося вибудувати з ним взаємовигідні відносини. Чи може це допомогти Україні?

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США заголовки новин європейських медіа та аналітичних центрів були сповнені тривоги. Основне побоювання — можлива відмова новообраного американського лідера гарантувати безпеку Європи.

Перемозі ж Трампа радів прем’єр Угорщини та україноскептик Віктор Орбан, який вже закликає переглянути стратегію Європи щодо України. Напередодні виборів у США він робив ставку на ідеологічно близького йому кандидата-республіканця – приїздив до нього у резиденцію Мар-а-Лаго та заявляв про підтримку.

Але крім Орбана добрі відносини з Трампом та його оточенням мають щонайменше три впливових європейських лідери. Усі вони – прихильники допомоги Україні. Як їм вдалося залучитися прихильністю Трампа та які з кроків можуть стати в пригоді Україні?

Анджей Дуда: безпекові інвестиції в дружбу

Добрі відносини президента Польщі Анджея Дуди й Трампа закладені трьома факторами, пояснюють опитані аналітики.

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