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Трамп скасував проєкти чистої енергетики на $3,7 млрд

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Міністерство енергетики США скасувало державну підтримку чистих енергетичних проєктів на $3,7 млрд – вони не відповідають пріоритетам адміністрації Трампа, пише Bloomberg. Серед скасованих – ініціативи Exxon Mobil, Kraft Heinz і Heidelberg Materials, більшість із яких були профінансовані адміністрацією Джо Байдена.

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Деталі

  • Міненерго США оголосило 30 травня про скасування фінансування 24 чистих енергетичних проєктів на загальну суму $3,7 млрд, посилаючись на їхню економічну нежиттєздатність і низьку віддачу для платників податків. 
  • 16 із цих проєктів отримали фінансування від адміністрації Байдена між днем виборів і інаугурацією Дональда Трампа 20 січня 2025 року.
  • Серед скасованих проєктів: $331 млн для Exxon Mobil на водневий проєкт на нафтопереробному заводі в Бейтауні, Техас; $170 млн для Kraft Heinz на низку чистих енергетичних ініціатив; і $500 млн для Heidelberg Materials на проєкт із виробництва низьковуглецевого цементу.
  • Це рішення сталося через два тижні після того, як міністерство розпочало аудит грантів і підтримки на $15 млрд, наданих адміністрацією Байдена для модернізації енергомереж і виробництва енергетичних технологій. 
  • Згідно з політикою аудиту, оголошеної 15 травня, одержувачі грантів повинні оперативно надавати інформацію, інакше ризикують втратити фінансування.
  • У міністерстві розглядається внутрішня пропозиція щодо закриття офісу чистих енергетичних технологій, який за часів Байдена розподілив $27 млрд на водневі хаби, проєкти уловлювання вуглецю та інші технології. План ліквідації передбачає припинення фінансування водневих хабів, проєктів уловлювання вуглецю, акумуляторних систем і проєкту прямого уловлювання вуглецю компанією Occidental Petroleum, яка могла отримати до $1,2 млрд.

Контекст

Скасування фінансування є частиною ширшої політики адміністрації Трампа, спрямованої на перегляд ініціатив Байдена в галузі чистих енергетичних технологій. Це рішення відображає зміну пріоритетів у бік «економічної ефективності та національної безпеки», а не екологічних цілей, які домінували за попередньої адміністрації.

Рішення може вплинути на компанії, які покладалися на державну підтримку для розвитку зелених технологій, і загальмувати прогрес у сфері водневих і низьковуглецевих проєктів. Водночас воно викликає занепокоєння щодо конкурентоспроможності США в глобальній зеленій економіці, де країни, як Китай і ЄС, активно інвестують у чисті технології. 

Для адміністрації Трампа це також тест на здатність балансувати між економічними вигодами та міжнародними зобов’язаннями щодо клімату, тоді як аудит і можливе закриття офісу чистих енергетичних технологій можуть сигналізувати про довгостроковий відхід від політики декарбонізації.

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