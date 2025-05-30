Міністерство енергетики США скасувало державну підтримку чистих енергетичних проєктів на $3,7 млрд – вони не відповідають пріоритетам адміністрації Трампа, пише Bloomberg . Серед скасованих – ініціативи Exxon Mobil, Kraft Heinz і Heidelberg Materials, більшість із яких були профінансовані адміністрацією Джо Байдена.

Деталі

Міненерго США оголосило 30 травня про скасування фінансування 24 чистих енергетичних проєктів на загальну суму $3,7 млрд, посилаючись на їхню економічну нежиттєздатність і низьку віддачу для платників податків.

16 із цих проєктів отримали фінансування від адміністрації Байдена між днем виборів і інаугурацією Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Серед скасованих проєктів: $331 млн для Exxon Mobil на водневий проєкт на нафтопереробному заводі в Бейтауні, Техас; $170 млн для Kraft Heinz на низку чистих енергетичних ініціатив; і $500 млн для Heidelberg Materials на проєкт із виробництва низьковуглецевого цементу.

Це рішення сталося через два тижні після того, як міністерство розпочало аудит грантів і підтримки на $15 млрд, наданих адміністрацією Байдена для модернізації енергомереж і виробництва енергетичних технологій.

Згідно з політикою аудиту, оголошеної 15 травня, одержувачі грантів повинні оперативно надавати інформацію, інакше ризикують втратити фінансування.

У міністерстві розглядається внутрішня пропозиція щодо закриття офісу чистих енергетичних технологій, який за часів Байдена розподілив $27 млрд на водневі хаби, проєкти уловлювання вуглецю та інші технології. План ліквідації передбачає припинення фінансування водневих хабів, проєктів уловлювання вуглецю, акумуляторних систем і проєкту прямого уловлювання вуглецю компанією Occidental Petroleum, яка могла отримати до $1,2 млрд.

Контекст

Скасування фінансування є частиною ширшої політики адміністрації Трампа, спрямованої на перегляд ініціатив Байдена в галузі чистих енергетичних технологій. Це рішення відображає зміну пріоритетів у бік «економічної ефективності та національної безпеки», а не екологічних цілей, які домінували за попередньої адміністрації.

Рішення може вплинути на компанії, які покладалися на державну підтримку для розвитку зелених технологій, і загальмувати прогрес у сфері водневих і низьковуглецевих проєктів. Водночас воно викликає занепокоєння щодо конкурентоспроможності США в глобальній зеленій економіці, де країни, як Китай і ЄС, активно інвестують у чисті технології.

Для адміністрації Трампа це також тест на здатність балансувати між економічними вигодами та міжнародними зобов’язаннями щодо клімату, тоді як аудит і можливе закриття офісу чистих енергетичних технологій можуть сигналізувати про довгостроковий відхід від політики декарбонізації.