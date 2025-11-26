Forbes Digital підписка
Web Summit как зеркало мира. Как за пять лет крипта и метавселенная уступили ИИ, устойчивости и экономике креаторов. Выводы от топ-менеджера Starlight Media Виталия Гусева

Виталий Гусев /из личного архива
Виталий Гусев
Контрибьютор Forbes

6 хв читання

Web Summit в Лиссабоне уже давно перерос формат просто технологической выставки, превратившись в индикатор глобальных перемен в мире инноваций. Как современные технологии отвечают на глобальные кризисы и трансформируют экономику внимания и почему для Украины это стало шансом позиционировать себя как технологическое государство? СЕО Starlight Production и Starlight Digital Виталий Гусев анализирует трансформацию трендов, подсвеченных саммитом, и делится инсайтами с Web Summit 2025.

Главное технологическое событие Европы – Web Summit в Лиссабоне – уже давно не похоже на классическую выставку стартапов. Это скорее ежегодный срез того, как индустрия Tech реагирует на кризисы – от пандемии и войны до климата и политических взломов. Здесь становится видно, какие темы действительно превращаются в длинные тренды, а какие остаются короткими вспышками хайпа.

За последние пять лет на Web Summit последовательно изменились три фокуса.

1. Крипта, Web3 и метавселенная как мифология нового интернета.

2. ИИ, кибербезопасность и устойчивость как ответ на реальные риски.

3. Экономика внимания и авторов как новая рамка для бизнеса, медиа и политики.

Украина за это время прошла путь от «перспективной ІТ-экосистемы» до полноценного кейса о свободе, устойчивости и технологической субъектности.

2021 год: возвращение в офлайн и запрос «куда дальше»

Climate & crypto, но без единого мегатренда

После локдаунов Web Summit вернулся в офлайн: более 40 000 участников в Лиссабоне снова оказались в одном физическом пространстве. Это был год без большой объединяющей идеи, но с двумя очевидными «магнитами» – климат и крипта. Организаторы прямо называли их ключевыми темами года.  

Климат не является только темой этики или активизма – его обсуждали как инженерную задачу: оптимизация производства, новые материалы, изменение потребительского поведения.

Параллельно криптотехнологии от DeFi до NFT претендовали на роль новой финансовой инфраструктуры и инфраструктуры собственности.

Тогда еще казалось, что Web3 станет главным ответом на монополию платформ, а токенизация – инструментом перераспределения власти в интернете. Искусственный интеллект (ИИ) оставался в прикладных кейсах: рекрутинг, медицина, обработка данных – без ощущения, что именно он станет «новой операционной системой мира».

Именно 2021-й обозначил и важный социальный сдвиг: впервые женщины составляли более половины участников (50,5%), а вопросы репрезентации и цифрового неравенства звучали на равных с технологическими трендами.  

Для Украины 2021-й стал выходом на другой уровень: впервые появился национальный павильон, а государство начало презентовать себя как цифровую платформу, а не только как страну с сильным аутсорсом.

Веб-саммит Mozilla Cloudflare /Getty Images

Лора Чемберс, гендиректор Mozilla, Мэтью Принс, соучредитель и гендиректор Cloudflare; Майк Бутчер, основатель и редактор Pathfounders, во время Web Summit 2025 на арене MEO в Лиссабоне, Португалия. Фото Getty Images

2022 год: от метавселенной до Tech for Freedom

Война, Web3 и гуманитарное измерение технологий

2022-й стал годом резкого взросления. На сцене еще говорили о метавселенной, Web3 и будущем финансов, но контекст уже был другой – полномасштабная война России против Украины. Web Summit получил гуманитарное и политическое измерение, которого раньше у него не было.

Тогда на открытии саммита выступила первая леди Украины Елена Зеленская с прямым месседжем в индустрию: технологии либо спасают людей, либо становятся инструментом террора. Этот спич фактически сформулировал концепцию Tech for Freedom – технологий, защищающих жизнь, данные и демократию.

Web3, метавселенная и NFT до сих пор звучали громко, но уже чувствовалось: их потенциал тестируется на прочность реальностью. Параллельно усиливалась линия sustainability – зоной Impact, фокусом на декарбонизации, цифровой медицине, влиянии технологий на психическое здоровье.

Для Украины 2022 год на Web Summit стал поворотным: делегация стартапов получила собственную секцию Ukrainian Tech Ecosystem Resilience. Украинское присутствие теперь означало не только «инновации», но и способность страны выстоять благодаря технологиям, данным и мобилизационным платформам.

В терминах экономики внимания Украина превратила моральный капитал в политический и инвестиционный.

Web Summit в Лиссабоне /Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская, гендиректор Web Summit Пэдди Косгрейв, тогда премьер Португалии Антониу Коста Силва и мэр Лиссабона Карлос Моедаш на открытии Web Summit 2022. Фото Getty Images

2023 год: ИИ как «новый черный» и первый большой разговор об ответственности

ИИ, кибербезопасность, стойкость – вместо метавселенной

После шока 2022-го Web Summit вошел в фазу рефлексии. Форум перестал быть праздником «технологического оптимизма по умолчанию» и стал площадкой для разговора о ценностях и границах.

ИИ стал главным каркасом программы – от генеративных моделей до автоматизации бизнес-процессов, маркетинга и креативных индустрий. Вместе с ним на первый план вышли темы этики, конфиденциальности и регулирования. Метавселенная, Web3 и NFT отошли на второй план – о них говорили гораздо меньше и без былого ажиотажа.

Второй важный блок – кибербезопасность и дезинформация. Технологические компании впервые начали так открыто обсуждать ответственность за то, как их продукты влияют на выборы, медиа и доверие к фактам.

Устойчивость тоже вышла за пределы лозунгов. На сцене говорили о циркулярной экономике, повторном использовании сырья и разумных цепях поставок.

Украинский стартап S.LAB с биоальтернативой пластика попал в топ-10 PITCH – показательный сигнал, что green tech+ реальный продукт весят больше, чем очередная абстрактная «виртуальная платформа».

Украина в целом была заметна в треках об восстановлении, цифровом государстве и борьбе с дезинформацией. Для индустрии это был урок: воюющая страна одновременно задает стандарты в digital resilience.

Человекоподобный робот Дездемона Web Summit /Getty Images

Человекоподобный робот Дездемона на сцене Experience Summit в течение третьего дня Web Summit 2025 на арене MEO в Лиссабоне, Португалия. Фото Getty Images

2024 год: ИИ под тенью выборов и поворот к defence tech

ИИ, политика и информационные войны

Web Summit 2024 проходил уже после победы Дональда Трампа на выборах в США, и это стало одной из ключевых рамок дискуссий. Технологическая индустрия впервые так откровенно обсуждала, как соцсети, рекомендательные алгоритмы и платформы влияют на демократию.

ИИ сохранил доминирование, но фокус сместился:

  • от «ИИ может все» до регулирования, энергопотребления и доверия к алгоритмам;
  • от обещаний полной автоматизации до консенсуса, что ИИ должно усиливать человека, а не заменять его на рынке труда.

На фоне войны в Украине и новой геополитики усилился интерес к defence tech, кибербезопасности и противодействию дезинформации. Война перестала быть отдельной темой – она стала фонологией конференции, определяющей интерес ко всему, что касается безопасности, разведки, информационных операций.

Криптотематика к этому моменту почти исчезла с главных сцен: после нескольких лет хайп Web3 превратился из большого обещания нового интернета в узкую нишу с точечными кейсами.

Украина продолжила строить образ технологического государства – через стартапы для восстановления, оборонные решения и инициативы типа CodeUA, открывающие вход в глобальное техносообщество.

В мировой адженде Украина уже звучала не только как страна-жертва, но и как эксперт по информационной гигиене и фактчекингу.

Веб-саммит PITCH /Getty Images

Магда Таргош, гендиректор rf и соучредитель Skill Studio AI, во время полуфинала PITCH на центральной сцене второго дня Web Summit 2025 на арене MEO в Лиссабоне, Португалия. Фото Getty Images

2025 год: экономика создателей и машин

Креаторы, ИИ и новая модель воздействия

Web Summit 2025 продолжил логику предыдущих лет, сместив фокус на восстановление и практическое применение технологий. ИИ окончательно интегрировался в бизнес- и общественные кейсы. Одновременно идет тренд на устойчивые технологии, deep tech и безопасность, а Web3 почти исчез, оставшись в узких дискуссиях.

Новое измерение саммита – экономика креаторов. Крупные игроки типа Visa или KPMG представляют инструменты для креаторов: сервисы управления доходами и контрактами, аналитику стоимости внимания. Международные финтех и консалтинговые корпорации начинают относиться к создателю как к полноценному бизнесу, а не к «блогеру с картой».

Для большинства спикеров-креаторов ИИ стал не радикальной ломкой профессии, а вспомогательным инструментом. Они используют его в качестве «экзоскелета» – для черновиков, поиска, монтажа и оптимизации форматов. Но ключевое остается глубоко человеческим: собственный tone of voice, отношения с аудиторией, способность удержать внимание.

Глобальные исследования креатор-экономики лишь усиливают то, что звучало со сцены саммита: машины могут ускорить производство контента, но (еще?) не способны создать доверие.

Это красная нить дискуссий: в мире, где ИИ может сгенерировать что угодно, основной валютой становится подлинность. Побеждают бренды, продукты, креаторы и предприниматели, которые строят долгосрочные отношения – через последовательность, честность, понятную позицию.

ИИ можно купить, алгоритмы – оптимизировать, но дифференциация происходит на уровне человека: его голоса, этики и способности удержать доверие.

Александр Борняков Web Summit /Getty Images

Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по европейской интеграции Украины, во время выступления на Web Summit 2024 в Лиссабоне, Португалия, 13 ноября 2024 года. Фото Getty Images

Выводы пятилетки

За пять лет Web Summit проделал путь от ярмарки технологических обещаний до платформы, обсуждающей последствия инноваций для экономики, демократии и человеческого внимания.

Если упростить, несколько выводов:

Короткие волны. Метавселенная, Web3 и NFT подтвердили: хайп без реального изменения поведения людей и бизнеса быстро сдувается. Условный «новый интернет» не стал массовой практикой.

Длинные волны:

  • ИИ – главный тренд десятилетия с беспрецедентной быстротой распространения.
  • Устойчивость и климат – самый стабильный ориентир программы.
  • Deep tech, digital health, smart cities – претенденты на следующую длинную волну.

От технологий к экономике внимания. Web Summit все меньше о том, какой «софт мы строим», и все больше о том, как мы перераспределяем внимание, доверие и деньги. Кто владеет вниманием, тот задает правила игры, а создатели становятся ключевыми партнерами как для платформ, так и для финансовых институтов.

Украина – кейс будущего, а не прошлого. Украина последовательно закрепилась в адженде Web Summit: от национального павильона до голоса о Tech for Freedom, цифровом государстве, устойчивости и информационной безопасности. Это не только о поддержке в войне, но и о позиционировании в глобальной экономике данных и внимания.

Для медиа и бизнеса это пятилетнее смещение означает простую вещь: инновации больше не продаются сами по себе. Теперь важно не только то, какую технологию ты создаешь, но и то, что ты с ней делаешь для людей, сообществ и создателей, ежедневно конвертирующих свою аудиторию в реальное экономическое и политическое влияние.

