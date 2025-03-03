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Акції оборонних компаній Європи різко зросли після обговорення лідерами регіону гарантій безпеки для України

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Пускова установка ППО IRIS-T SLM німецької компанії Diehl Defence /Getty Images

Пускова установка ППО IRIS-T SLM німецької компанії Diehl Defence Фото Getty Images

Європейські оборонні акції різко зросли на початку торгів 3 березня. Цьому сприяла зустріч лідерів регіону в Лондоні, які запропонували Україні підтримку на тлі занепокоєння можливим згортанням допомоги від США, пише Bloomberg.

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Деталі 

  • Контракти на Euro Stoxx 50 додали 0,5%. На Tradegate акції BAE Systems Plc підскочили на 23%, Rheinmetall AG – на 19%, Thales SA – на 17%, Saab AB – на 17%, Dassault Aviation – на 16%, Rolls-Royce Plc – на 13%, а Leonardo SpA – на 12% порівняно з їхніми закриттями на основних біржах у п’ятницю.
  • Попри нещодавні дипломатичні напруження між союзниками, інвестори бачать перспективу миру в Україні до 2025 року та очікують значного зростання державних витрат на оборону в найближчому майбутньому, говорять експерти. 
  • Видання пише, що у Європі склався консенсус, що регіон має самостійно визначати своє майбутнє, а це передбачає суттєве збільшення військових бюджетів.
  • Очікування різкого зростання оборонних витрат у Європі підняло котирування акцій компаній цього сектору. Наприклад, Rheinmetall, один із провідних постачальників матеріалів для сухопутних військ у Європі, зріс на 67% від початку року, а за три роки війни його акції подорожчали більш ніж на 800%. 
  • П’єр-Ів Готьє, президент AlphaValue, у своїй недільній промові зазначив, що геополітична ситуація для інвесторів суттєво не змінилася, але акції оборонних компаній, ймовірно, продовжать стрімке зростання. Він додав, що ринки сприймають це як звичний розвиток подій і впевнені, що позитивна динаміка європейських оборонних акцій збережеться».

Контекст 

28 лютого Зеленський і Трамп зустрілися у Вашингтоні, щоб підписати угоду про рідкісноземельні мінерали, але переговори завершилися сваркою. Обговорення припинення вогню з журналістами переросло в конфлікт: Зеленський вимагав гарантій безпеки і участі Києва в переговорах, сказавши: «Нам ніхто не диктуватиме умов», а Трамп дорікнув зруйнованими містами і $350 млрд допомоги, заявивши: «Ви маєте бути вдячними». Зеленський відкинув ідею перемир’я без гарантій, адже Росія порушувала їх 25 разів. Угоду не підписали, Зеленський покинув Білий дім, а Трамп звинуватив його у небажанні миру.

The Washington Post повідомляє, що адміністрація Трампа може зупинити військову допомогу Україні через позицію Зеленського. Того ж дня він полетів до Лондона, де 1 березня уклав із Кіром Стармером кредитну угоду на 2,26 млрд фунтів для оборони Києва.

2 березня Стармер анонсував спільний із Францією «план припинення вогню» для України, який представлять США, назвавши три основи миру: сильний Київ, європейські гарантії та підтримка США. Він також оголосив про 1,6 млрд фунтів ($2 млрд) на 5000 ракет ППО. Лідери на саміті в Лондоні домовилися посилити тиск на Росію та підтримку України.

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