Акції індійських фармкомпаній впали через ініціативу Трампа зі зниження цін на ліки

Акції індійських фармацевтичних компаній 12 травня впали на 1,6% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що знизить ціни на ліки на 30-80%, пише Reuters . Трамп підписав указ, який зобовʼязує виробників ліків знизити ціни до рівня цін в інших країнах. За словами аналітиків та юристів, реалізувати цей указ буде складно.

Ключові факти

Декілька індійських виробників ліків отримують значну частку своїх доходів з Північної Америки, продаючи недорогі дженерики нових ліків.

нових ліків. 13 із 20 акцій фармацевтичного субіндексу впали, в першу чергу, через падіння акцій Sun Pharma на 4,6%, навіть незважаючи на те, що індекс фондового ринку Індії Nifty 50 виріс на 2,5%. Акції фармкомпаній Zydus Life і Cipla також знизилися на 0,7% кожна.

Diviʼs Laboratories і Lupin впали на 2% кожна, в той час як Biocon втратила майже 3%.

Зниження цін на рецептурні препарати на 50% і більше завдасть шкоди ринку лікарських форм у США, насамперед брендовим препаратам через негайну потенційну дію, а в середньостроковій перспективі це також вплине на дженерики, оскільки скоротить потенційний розмір ринку нових препаратів, вважають експерти.

«Індійські гравці ринку, такі як Sun Pharma, Biocon і Zydus Life, можуть зіткнутися з наслідками суворого впровадження», – сказав аналітик Nuva Шрікант Аколкар.

За даними торгової організації Pharmexcil, на США припадає майже третина фармацевтичного експорту Індії, який минулого фінансового року зріс на 16% і склав близько $9 млрд.

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Контекст

Президент США Дональд Трамп 12 травня підписав указ, який зобовʼязує виробників ліків знизити ціни на свої ліки до рівня цін в інших країнах. В указі зазначені цільові ціни для виробників ліків на найближчі 30 днів, а також вжито подальших дій щодо зниження цін, якщо ці компанії не досягнуть «значного прогресу» протягом шести місяців з моменту підписання указу.

Трамп заявив на прес-конференції, що уряд запровадить мита для компаній, якщо ціни в США не відповідатимуть цінам в інших країнах, і заявив, що він прагне скорочень на 59–90%. «Усі мають бути рівними. Усі мають платити однакову ціну», — сказав Трамп.

Сполучені Штати платять найвищі ціни на рецептурні препарати, часто майже втричі більше за інші розвинені країни. Трамп намагався у свій перший термін поставити Сполучені Штати в один ряд з іншими країнами, але не вдалося.

Документ також наказує Федеральній торговій комісії США розглянути можливість вжиття жорстких заходів проти того, що уряд називає «антиконкурентною практикою» з боку виробників ліків.

АstraZeneca 12 травня втратила статус найдорожчої публічної компанії Великої Британії після заяви Трампа про зниження цін на ліки.