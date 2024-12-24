АМКУ погодив МХП Косюка купівлю компанії «Український М’ясний Хутір»

Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому виробнику та експортеру курятини в Україні МХП Юрія Косюка купити 100% компанії «Український М’ясний Хутір» та Parowki, повідомила пресслужба МХП.
Ключові факти
- МХП отримала підтвердження від АМКУ про дозвіл на придбання 100% корпоративних прав у ТОВ «Український М’ясний Хутір»
- Отримання дозволу АМКУ було останньою умовою, необхідною для закриття угоди. Таким чином, одразу після відновлення доступу до державних реєстрів відбудеться закриття угоди, а МХП стане власником 100% ТОВ «Український мʼясний хутір».
- В «Український Мʼясний Хутір» змінюється структура власності, але операційно і фінансово компанія залишається автономною. МХП планує посилити команду додатковими ролями та співробітниками.
- Раніше АМКУ надав МХП дозвіл набути одноосібний контроль над власником ТМ «Мʼясний хутір» та Parowkі, що забезпечувало перевищення 25% та 50% голосів у вищому органі управління товариства.
- «Український Мʼясний Хутір» має успішно напрацьовані бізнес-підходи, а завдяки досвіду та експертизі МХП у різних сферах, компанія зможе досягти ще більшого розвитку та успіху» — коментує закриття угоди Дмитро Зозуля, заступник СЕО МХП з М&A.
- «Ця угода є справжньою win-win історією: МХП зміцнить позиції у кулінарному напрямі, а «Дмитрук-Фудз» зосередиться на глобалізації снекового бізнесу та вдосконаленні якості у всіх аспектах діяльності», – каже Тарас Скорупський, СЕО компанії «Дмитрук-Фудз».
- Угода не стосується компанії ТОВ «ДМИТРУК-ФУДЗ», яка виготовляє снеки під ТМ «Дмитрук» (KABANOSY) та ТМ «Чікенззз».
Контекст:
15 квітня цього року МХП уклала договір про придбання 100% корпоративних прав у бізнесі, що займається переробленням м’яса, оціночною вартістю $15 млн, йшлося у річному звіті МХП на Лондонській фондовій біржі. Яку саме компанію мав придбати агрохолдинг у звіті не вказується.
Співвласником ТОВ «Український м’ясний хутір» з часткою 75,1% є луцький бізнесмен Олег Дмитрук, компанія зареєстрована за тією самою адресою, що й ТОВ «Дмитрук-Фудз», яке випускає продукцію під ТМ Kabanosy і «Чікенззз», за інформацією Youcontrol.
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