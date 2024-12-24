АМКУ погодив МХП Косюка купівлю компанії «Український М’ясний Хутір»

Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому виробнику та експортеру курятини в Україні МХП Юрія Косюка купити 100% компанії «Український М’ясний Хутір» та Parowki, повідомила пресслужба МХП.

Ключові факти

МХП отримала підтвердження від АМКУ про дозвіл на придбання 100% корпоративних прав у ТОВ «Український М’ясний Хутір»

Отримання дозволу АМКУ було останньою умовою, необхідною для закриття угоди. Таким чином, одразу після відновлення доступу до державних реєстрів відбудеться закриття угоди, а МХП стане власником 100% ТОВ «Український мʼясний хутір».

В «Український Мʼясний Хутір» змінюється структура власності, але операційно і фінансово компанія залишається автономною. МХП планує посилити команду додатковими ролями та співробітниками.

Раніше АМКУ надав МХП дозвіл набути одноосібний контроль над власником ТМ «Мʼясний хутір» та Parowkі, що забезпечувало перевищення 25% та 50% голосів у вищому органі управління товариства.

«Український Мʼясний Хутір» має успішно напрацьовані бізнес-підходи, а завдяки досвіду та експертизі МХП у різних сферах, компанія зможе досягти ще більшого розвитку та успіху» — коментує закриття угоди Дмитро Зозуля, заступник СЕО МХП з М&A.

«Ця угода є справжньою win-win історією: МХП зміцнить позиції у кулінарному напрямі, а «Дмитрук-Фудз» зосередиться на глобалізації снекового бізнесу та вдосконаленні якості у всіх аспектах діяльності», – каже Тарас Скорупський, СЕО компанії «Дмитрук-Фудз».

Угода не стосується компанії ТОВ «ДМИТРУК-ФУДЗ», яка виготовляє снеки під ТМ «Дмитрук» (KABANOSY) та ТМ «Чікенззз».

Контекст:

15 квітня цього року МХП уклала договір про придбання 100% корпоративних прав у бізнесі, що займається переробленням м’яса, оціночною вартістю $15 млн, йшлося у річному звіті МХП на Лондонській фондовій біржі. Яку саме компанію мав придбати агрохолдинг у звіті не вказується.

Співвласником ТОВ «Український м’ясний хутір» з часткою 75,1% є луцький бізнесмен Олег Дмитрук, компанія зареєстрована за тією самою адресою, що й ТОВ «Дмитрук-Фудз», яке випускає продукцію під ТМ Kabanosy і «Чікенззз», за інформацією Youcontrol.