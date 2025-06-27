Уряд надав операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, повідомляє Міністерство цифрової трансформації 27 червня. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.

Ключові факти

Уже скоро оператори перешкоджатимуть незаконному списанню коштів, блокуватимуть спам, рекламу, потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Зокрема, бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Якщо спам-виклик усе ж стався можна повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують.

«Так ми захищаємо українців від фейкових дзвінків і можливої дезінформації», – пояснює відомство.

Мінцифри називає ухвалення постанови «революційним кроком для телеком-сфери», який створює чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого – людина та її права.

Згідно із постановою українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі можна отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.

Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча — можна подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

Контекст

У червні 2025-го Кабінет Міністрів затвердив стратегію, за якою Україна розвиватиме телеком-сферу. Це перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності, її розробили разом із представниками ринку. Згідно зі стратегією, до 2030 року Україна зосереджується на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг.

Також у фокусі – створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки.

Стратегія є дорожньою картою для побудови цифрової інфраструктури, її розробили, щоб відновити 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах і забезпечити 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом.