Уряд надав операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою, повідомляє Міністерство цифрової трансформації 27 червня. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.
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Ключові факти
- Уже скоро оператори перешкоджатимуть незаконному списанню коштів, блокуватимуть спам, рекламу, потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.
- Зокрема, бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо ні — виклики із цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Якщо спам-виклик усе ж стався можна повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують.
- «Так ми захищаємо українців від фейкових дзвінків і можливої дезінформації», – пояснює відомство.
- Мінцифри називає ухвалення постанови «революційним кроком для телеком-сфери», який створює чіткі й прозорі правила гри для ринку, у центрі якого – людина та її права.
- Згідно із постановою українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі можна отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.
- Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.
- Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча — можна подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.
Контекст
У червні 2025-го Кабінет Міністрів затвердив стратегію, за якою Україна розвиватиме телеком-сферу. Це перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності, її розробили разом із представниками ринку. Згідно зі стратегією, до 2030 року Україна зосереджується на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг.
Також у фокусі – створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки.
Стратегія є дорожньою картою для побудови цифрової інфраструктури, її розробили, щоб відновити 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах і забезпечити 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом.
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