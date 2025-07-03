Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Чорноморка» планує відкрити по одному ресторану в Угорщині та Литві

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Чорноморка Копилова Будапешт Угорщина Вільнюс Литва /надано пресслужбою

Ресторан «Чорноморка» Фото надано пресслужбою

Мережа ресторанів «Чорноморка» планує відкрити один ресторан у Будапешті та ще один – у Вільнюсі до кінця 2025 року. Про це Forbes Ukraine повідомила власниця мережі Ольга Копилова.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • Рішення відкрити ресторани «Чорноморка» у Будапешті і Вільнюсі прийнято через «логістичну привабливість» країн, каже Копилова. «Це поруч з нашими іншими ресторанами, відкритими закордоном, що спрощує поставки від рибалок і устричних фермерів», – зазначила вона. 
  • Відкриття ресторану у Вільнюсі планується у серпні 2025 року. Його площа сягатиме 363 кв.м. Ресторан у Будапешті площею 300 кв.м. Копилова планує відкрити восени поточного року. 
  • Ці ресторани – власні, а не франшизні, уточнює Копилова. На питання про інвестиції вона відповіла так: «Ще у процесі». 

Контекст

Ольга Копилова заснувала мережу «Чорноморка» у 2016 році, яка до великої війни працювала лише в Україні, а після 2022-го вийшла за кордон. 

На початок 2025 року мережа обʼєднує 38 закладів: «Чорноморка» – у 12 містах України, в Словаччині, Польщі, Австрії; пʼять бюджетних «Анчоусних» і три окремих ресторани у Молдові (Kozy, «Рыбак и Овцы», Oysters & Geese).

Копилова не розкриває консолідований виторг мережі. У 2023 році Forbes Ukraine оцінював його у понад 500 млн грн.

У січні 2025 року почала інвестувати €100 000 у мережу устричних автоматів та власну мережу рибних магазинів у столичних житлових комплексах.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні