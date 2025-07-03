Мережа ресторанів «Чорноморка» планує відкрити один ресторан у Будапешті та ще один – у Вільнюсі до кінця 2025 року. Про це Forbes Ukraine повідомила власниця мережі Ольга Копилова.

Деталі

Рішення відкрити ресторани «Чорноморка» у Будапешті і Вільнюсі прийнято через «логістичну привабливість» країн, каже Копилова. «Це поруч з нашими іншими ресторанами, відкритими закордоном, що спрощує поставки від рибалок і устричних фермерів», – зазначила вона.

Відкриття ресторану у Вільнюсі планується у серпні 2025 року. Його площа сягатиме 363 кв.м. Ресторан у Будапешті площею 300 кв.м. Копилова планує відкрити восени поточного року.

Ці ресторани – власні, а не франшизні, уточнює Копилова. На питання про інвестиції вона відповіла так: «Ще у процесі».

Контекст

Ольга Копилова заснувала мережу «Чорноморка» у 2016 році, яка до великої війни працювала лише в Україні, а після 2022-го вийшла за кордон.

На початок 2025 року мережа обʼєднує 38 закладів: «Чорноморка» – у 12 містах України, в Словаччині, Польщі, Австрії; пʼять бюджетних «Анчоусних» і три окремих ресторани у Молдові (Kozy, «Рыбак и Овцы», Oysters & Geese).

Копилова не розкриває консолідований виторг мережі. У 2023 році Forbes Ukraine оцінював його у понад 500 млн грн.

У січні 2025 року почала інвестувати €100 000 у мережу устричних автоматів та власну мережу рибних магазинів у столичних житлових комплексах.