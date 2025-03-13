Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги на €200 млн

Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні вартістю €200 млн. Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хяккянен 13 березня.

Деталі

Пакет ще потребує схвалення уряду та президента. Хоча деталі не розкривають, Хяккянен уточнив, що до нього увійдуть артилерійські боєприпаси, які зараз дуже потрібні.

Він заявив про широку політичну підтримку в Фінляндії надання допомоги Україні та наголосив на важливості одночасного зміцнення власної безпеки через промислові програми.

Контекст

27 листопада 2024 року лідери Фінляндії, Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції оголосили про плани посилити підтримку України, зокрема її оборонної промисловості, та інвестувати у виробництво боєприпасів, повідомляється у спільній заяві.

У листопаді 2024 року стало відомо, що фінська Summa Defence Ltd разом із українськими компаніями Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development будує у Фінляндії завод із виробництва дронів. Масове виробництво планують запустити в першій половині 2025 року.

29 січня 2025 року фінська Insta Group Oy презентувала для ЗСУ безпілотник Insta Steel Eagle ER із вибухівкою, призначений для ураження піхоти.