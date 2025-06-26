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H&M розглядає підвищення цін через тиск американських мит

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Акції H&M зросли на 5,4% після заяв компанії про покращення попиту на початку літа. Ритейлер очікує зростання продажів у червні на 3% після млявого початку року, хоча визнає: розглядає можливість підвищення цін через тиск мит, пише CNBC.

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Деталі

  • У другому фінансовому кварталі (березень–травень) виторг H&M склав 56,71 млрд шведських крон ($5,99 млрд), що трохи не дотягнуло до прогнозу аналітиків. У локальних валютах продажі зросли лише на 1%.
  • На результати тиснули висока вартість закупівель через зміцнення долара та зростання вартості логістики. CEO Даніель Ервер зазначив, що компанія спостерігає за конкурентами, які вже підвищують ціни. H&M також може вдатися до цього кроку, щоб компенсувати витрати.
  • Особливу увагу компанія приділяє ситуації з торговельними митами США, адже цей ринок є другим за значенням для H&M після Німеччини. Постачання здебільшого здійснюється з Китаю та Бангладеш, тому підвищення мит безпосередньо вплине на собівартість продукції.
  • Компанія очікує більше ясності після завершення 90-денної «паузи на тарифи» у липні.

Контекст

Попри складний початок року, в H&M фіксують ознаки пожвавлення попиту на літній сезон. Зокрема, у червні очікується зростання продажів на 3% у локальних валютах. Це пожвавлення допомогло позитивно налаштувати інвесторів, хоча загалом компанія зберігає обережність і визнає, що споживачі залишаються вразливими до коливань цін.

H&M володіє такими брендами, як Cos, Arket та Weekday, і конкурує не лише з Zara та Uniqlo, а й із зростаючим сегментом онлайн-продавців. Гнучкість у ланцюгах постачання та цінова стратегія залишаються ключовими інструментами адаптації до змін.

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