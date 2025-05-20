Європейські лідери спробують переконати Трампа не відмовлятися від тиску на Путіна – FT

Європейські столиці 20 травня активізували дипломатичні зусилля, щоб зберегти тиск на Росію та переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа не відмовлятися від мирних переговорів щодо України, пише FT .

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Європейські та українські лідери у вівторок провели численні переговори після телефонної розмови Трампа з Путіним 19 травня. Основна тема – як змусити Росію погодитися на припинення вогню, навіть без участі США, і як переконати Вашингтон не відмовлятися від тиску на Москву.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами працює над спільними кроками, аби змусити Росію змінити поведінку. «Очевидно, що Росія тягне час, щоб продовжити війну й окупацію», – наголосив він.

За словами українських посадовців, мета Києва – досягти єдиної позиції з Європою і втримати США в перемовинах.

Офіс президента повідомив, що Зеленський вже поговорив із президентом Фінляндії Александером Стуббом і готує ще кілька дзвінків європейським лідерам.

Європа чекає від США реальних дій щодо тиску на Росію, заявила Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що ЄС підтримує нові санкції, запропоновані сенатором США Ліндсі Гремом, але позиція Трампа залишається неясною.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Путін не виглядає зацікавленим у мирі, і закликав ЄС посилити санкції, хоча визнав, що це складно.

Україна готова до будь-якого формату перемовин, який дає результат, заявив Зеленський. За його словами, якщо Росія й далі висуватиме нереалістичні вимоги, це повинно мати наслідки.

Контекст

Двогодинна розмова Трампа з Путіним 19 травня, за словами російського чиновника, пройшла настільки добре, що «лідери не хотіли завершувати бесіду». Після цього Трамп оголосив, що Росія та Україна мають «негайно» розпочати підготовку до мирних переговорів без посередництва США.

Він також зателефонував Зеленському та лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Єврокомісії, які були шоковані результатами його розмови з Путіним. Риторика Трампа різко контрастувала з ультиматумом Вашингтона, який він підтримав раніше, погрожуючи Путіну додатковими санкціями, якщо той не погодиться на 30-денне перемир’я.

20 травня ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. До списку, зокрема, увійшли «Сургутнефтегаз» і страхова компанія ВСК.

Велика Британія також розширила санкційні списки, додавши до них ланцюги постачання російських систем озброєння, зокрема ракет «Іскандер», а також 18 суден із тіньового флоту Росії.